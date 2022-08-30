Щоб посварити Україну і захід: експерт розповів, як Росія використовує ліквідацію Дугіної

Дар'я Дугіна / Соцмережі

Ліквідація Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна була потрібна Кремлю для того, щоб підняти градус антиукраїнських настроїв в російському суспільстві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

За його словами, це було необхідно, щоб закріпити у росіян думку про українців, як про "звірів, для яких немає нічого святого". Однак російські спецслужби, які можуть стояти за ліквідацією Дугіної, не врахували низки речей.

"Росіяни, хоч і показали "злих українців", але не врахували того, що все сталося на Рубльовському шосе, де неподалік проживають сенатори, депутати, міністри, Патрушев, Сєчін і там, несподівано, опинилися українські спецслужби і підірвали авто? А де тоді контррозвідка?", - пояснив Ступак.

Крім того, офіційний Кремль може використовувати ліквідацію Дугіної для того, щоб поширити на заході, в Європі і США, недовіру до України.

"Було багато розмов про те, щоб та зброя, яка передається Україні, не використовувалася проти цивільного населення на російській території. Тому, як варіант, це роблять, щоб Захід перестав постачати Україні озброєння і надавати фінансові ресурси".

Як повідомляв Главред, раніше в РФ назвали винних у вбивстві Дар'ї Дугіної. За версією ФСБ Росії, ними виявилися українці - спочатку спецслужби Росії звинуватили якусь Наталю Вовк, яка нібито була у складі полку "Азов".

Пізніше стало відомо про те, що до вбивства дочки Дугіна нібито може бути причетний ще один українець-разом з горезвісною Наталією Вовк вбивство готував Богдан Циганенко, який нібито був "ще одним членом української диверсійної групи".

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