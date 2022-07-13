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Аналітики ISW назвали найпровальніші напрямки для військ РФ в Україні

13 липня 2022, 07:07

Армія РФ продовжує перегрупування і відновлення, але продовжує бомбардувати критичні райони, щоби створити умови для наступальних дій у майбутньому.

Танк армії РФ
Названо найпровальніші напрямки для військ РФ в Україні / Фото УНІАН

Наступ російських окупантів на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і штурм на північ від Харкова були абсолютно безуспішними. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, зараз російські війська залишаються в оперативній паузі та утримуються від активних бойових дій в Україні.

"Армія РФ продовжує перегрупування, відпочинок, переобладнання і відновлення. Проте продовжує бомбардувати критичні райони, щоби створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. А також проводять обмежені атаки", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, військовий експерт Олексій Мельник заявив, що не варто розслаблятися через те, що РФ оголосила оперативну паузу.

"Якщо вони призупинили активність наступальних атакуючих дій, то постараються компенсувати це нанесенням ударів як по лінії безпосереднього зіткнення, так і по об'єктах в глибині території противника, не обов'язково по військових об'єктах (...) не можна говорити про зниження інтенсивності бойових дій. Просто вони будуть відбуватися іншими способами і на інших майданчиках", - попередив військовий експерт.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також вважає, що окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу в Донецькій області. Найімовірніше, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута.

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