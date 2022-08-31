"Щоб по родині не били": бійці ЗСУ відверто розповіли, що мотивує їх на фронті

Бійці ЗСУ розповіли, що мотивує їх на фронті / Генштаб ЗСУ

Українські військові, які зараз перебувають на передовій та відбивають ворожі атаки, відверто розповіли, що мотивує їх на фронті.

"Дім! Ми вдома знаходимося", - відповідають бійці ЗСУ хором."

"Щоб по родині пі*ри не били", - відверто відповів один із українських військовослужбовців.

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"За Маріуполь, за Бучу, Гостомель. Тим більше, ці пі*араси зараз тут сидять, які там влаштували різанину", - каже інший.

Раніше Главред писав про те, що в мережі з'явилося зворушливе відео, на якому солдат, який повернувся з війни, яку розв'язала Росія проти України, зустрічається зі своєю мамою.

На відео солдат приходить до себе додому з величезним букетом, обгорнутим в синьо-жовтий папір. На зустріч йому виходить жінка, яка голосно плаче побачивши свого живого і здорового сина.

Також стало відомо про те, що тракторист з Республіки Комі пішов воювати проти України, аби "помститися" за зниклого безвісти сина-окупанта. Тепер 43-річний чоловік теж не виходить на зв'язок.

Син окупанта Денис Казмали брав участь у війні проти України з перших днів. Він перестав дзвонити і писати рідним ще 26 лютого. Офіційно на батьківщині він вважається не загиблим, а зниклим безвісти.

Наприкінці травня його батько Іван Казмали також записався в добровольці, хоча був непридатний до військової служби за станом здоров'я. З 8 він не виходить на зв'язок, хоча 14 липня повинен був повернутися додому, тому що його контракт закінчувався.

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