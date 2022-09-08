У Мелітополі "бавовна": прогриміли вибухи за адресами зрадників

У Мелітополі прогриміли вибухи у колаборнатів / Фото УНІАН

У Мелітополі Запорізькій області прогриміли три вибухи - сили опору атакували місцевих колаборантів.

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин, вибухи прогриміли за трьома адресами, де проживають зрадники.

"Фейковий директор водоканалу Юрій Оніщук. Він майже позбувся свого будинку. Але будинок йому і не потрібен, тому що йому в Мелітополі не раді. Друга - це квартальна, яка зрадила своїм принципам і людям, які обрали її, і була посібником з проведення фейкового референдуму - їй також передали привіт наші сили опору, і вона вже не хоче брати участь в цьому. І третя людина, яка також була серед організаторів, і, звичайно ж, це штаб, де проходила організація фейкового референдуму", - повідомив він.

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Федоров уточнив, що після вибухів зрадники, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, вже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами і "готові розповідати все, готові працювати на українську владу знову, щоб тільки їх не чіпали".

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Федоров додав, що Мелітопольська міськрада на позачерговому засіданні 8 вересня позбавила мандатів 7 депутатів-зрадників, які нині служать ворогові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.

Також відомо, що 7 вересня був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".

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