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"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

Яна Ставська
9 вересня 2024, 15:17
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Напередодні ЗМІ писали, що Шольц готує план, згідно з яким Росія може зберегти контроль над окупованими територіями.
Переговори з Росією - що відомо про мирний план Шольца / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав однозначну реакцію на тлі гучних чуток про нібито план канцлера ФРН Олафа Шольца схилити Україну до територіальних поступок в обмін на "мир" з Росією.

У своєму Telegram Єрмак, щоправда, не згадуючи по тексту Олафа Шольца, підкреслив, що Київ у майбутніх переговорах з агресоркою наполягатиме виключно на "формулі" Зеленського.

"Виключно українська Формула миру, норми міжнародного права, територіальна цілісність та суверенітет України. Це єдиний шлях до справедливості", - зазначив керівник ОП.

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Переговори з Росією - що пропонує Шольц

Напередодні італійська газета La Repubblica писала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, згідно з яким країна-агресор РФ може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

Учора, 8 вересня, Шольц заявив, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли потрібно обговорювати, як ми можемо швидше вийти з цієї військової ситуації і прийти до миру", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Шольц також згадав про свою нещодавню розмову із Зеленським, який, за словами канцлера, погодився з тим, щоб РФ взяла участь у наступній мирній конференції.

До слова, зараз Київ не бачить того, що переговори між Україною і Росією можуть створити основи для справедливого міцного миру. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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новини Німеччини Офіс президента Андрій Єрмак Олаф Шольц Німеччина мирні переговори з Росією
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