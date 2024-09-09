"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав однозначну реакцію на тлі гучних чуток про нібито план канцлера ФРН Олафа Шольца схилити Україну до територіальних поступок в обмін на "мир" з Росією.
У своєму Telegram Єрмак, щоправда, не згадуючи по тексту Олафа Шольца, підкреслив, що Київ у майбутніх переговорах з агресоркою наполягатиме виключно на "формулі" Зеленського.
"Виключно українська Формула миру, норми міжнародного права, територіальна цілісність та суверенітет України. Це єдиний шлях до справедливості", - зазначив керівник ОП.
Переговори з Росією - що пропонує Шольц
Напередодні італійська газета La Repubblica писала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, згідно з яким країна-агресор РФ може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.
Учора, 8 вересня, Шольц заявив, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.
"Я вважаю, що зараз настав момент, коли потрібно обговорювати, як ми можемо швидше вийти з цієї військової ситуації і прийти до миру", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.
Шольц також згадав про свою нещодавню розмову із Зеленським, який, за словами канцлера, погодився з тим, щоб РФ взяла участь у наступній мирній конференції.
До слова, зараз Київ не бачить того, що переговори між Україною і Росією можуть створити основи для справедливого міцного миру. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.
Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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