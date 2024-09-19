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Запасів вистачило би на півтора року війни: у ЗСУ розповіли про удар по арсеналу в Торопці

Яна Ставська
19 вересня 2024, 09:35
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Сили оборони, вдаривши по нібито захищеному обʼєкту ракетних військ РФ, вкотре продемонстрували перехід так званих червоних ліній Кремля.
Запасів вистачило би на півтора року війни: у ЗСУ розповіли про удар по арсеналу в Торопці
Вибухи у Торопці - деталі атаки від ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: Maxar, скріншот відео

Імовірно, арсенали боєприпасів у Торопці Тверської області країни-агресорки РФ, які були знищені у результаті атаки БПЛА 18 вересня, мали забезпечити угруповання "Сєвєр", яке контратакує у Курській області.

Проте речник УДА Сергій Братчук, як висловився він в ефірі телемарафону, допускає, що ці запаси могли піти на "найгарячіші" ділянки фронту.

"Звичайно, що це вплине і на Курську область, на дії угруповання "Сєвєр", яке намагається там протистояти нашим Силам оборони… Можливо, ці боєприпаси мали бути на якихось інших ділянках фронту — на найспекотніших чи південних", — сказав речник УДА.

відео дня

Братчук порівняв запаси снарядів і ракет з арсеналами мін.

"Якби ці 30 тисяч тонн були лише мінометними мінами 82 мм калібру, то з цією інтенсивністю бойових дій, яка сьогодні відбувається по всій лінії бойового зіткнення, то цих запасів вистачило на ведення бойових дій десь на півтора року", — пояснює він.

Братчук додав, що Сили оборони ударом по "найбільш захищеному" обʼєкту вкотре продемонстрували світу безболісний перетин чергових "червоних ліній" Кремля.

"Тому тут ще один важливий момент: пройдено чергову "червону лінію", що арсенали і склади з боєприпасами на росії не є захищеними. У 2018 році відкрили цей арсенал, який мав би витримати і ядерну зброю, ядерний удар. Наші бойові "комарі" крутіші, ніж ядерна зброя", — підсумував він.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Удар по арсеналу ракет в Торопці - головне

У середу, 18 вересня, в місті Торопець Тверської області прогриміли потужні вибухи — місцеві скаржилися на наліт невідомих дронів.

Попри заяви влади про нібито відпрацювання сил ППО, на околицях Торопця — у місці розташування ракетних та артилерійських арсеналів окупантів — сталась потужна детонація з подальшим займанням складів і землетрусом.

За інформацією ЗМІ, здетонувати могли запаси крилатих і балістичних ракет, а також склади артилерійських снарядів.

Станом на день 18 вересня арсенали все ще вибухали. Водночас, як це підтверджують супутникові знімки, принаймні частина захищених ангарів зі зброєю залишилась неушкодженою.

  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar
  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar
  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar
  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar
  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar
  • Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня
    Супутникові знімки пожеж на ракетному арсеналі РФ у Тверській області 18 вересня Фото: Maxar

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