Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

Школа у Чугуєві Харківської області після обстрілу російськими окупантами 16 липня 2022 року / Фото УНІАН

31 серпня Міноборони Росії розповсюдило заяву, в якій попередило, що українські сили нібито готуються обстрілювати школи в окупованих Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях і оприлюднило список адрес і точного місцезнаходження всіх навчальних закладів. Робилося це під приводом "забезпечення безпеки учнів і вчителів".

Ця заява, поряд зі списком шкіл на окупованих територіях, може бути спробою встановити інформаційні умови для трьох можливих напрямків дій 1 вересня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Перший сценарій аналітики вважають його найнебезпечнішим. Це може бути підготовка російських військ до фальшивої атаки на освітню інфраструктуру на окупованих територіях України і звинувачення в цьому Збройних сил України.

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Другий сценарій, більш вірогідний, полягає в тому, російська влада таким чином намагається пояснити дуже низький рівень зарахування та відвідуваності шкіл на початку навчального року.

Третій сценарій полягає в тому, що Росія може додати до "списку" школи, які окупанти використовують як військові бази, очікуючи, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по зазначеній цивільній інфраструктурі.

Як повідомляв Главред, раніше Міноборони країни-агресорки РФ оприлюднило брехливу заяву про причини нанесення ракетного удару по центру Вінниці 14 липня, внаслідок якого 23 мирних жителя загинули, понад сотня - поранено. У російському оборонному відомстві заявили, що удар ракетами "Калібр" був нанесений по Будинку офіцерів у Вінниці. Там нібито "проходила нарада командування українських ВПС з представниками іноземних постачальників озброєнь".

Крім того, в червні російський диктатор Путін зробив цинічну заяву з приводу ракетного удару РФ по ТЦ у Кременчуці. Він заявив, що там "немає ніякого теракту" і, мовляв, армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил. Насправді ж російські окупанти вбивають мирних українців, завдаючи ударів по цивільних цілях.

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