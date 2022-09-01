УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

1 вересня 2022, 12:18

Російська влада оприлюднила список шкіл на окупованих територіях з їхніми точними координатами, попереджаючи про можливі "напади" на них з боку ЗСУ.

Школа в Чугуєві після обстрілу окупантами 16 липня 2022
Школа у Чугуєві Харківської області після обстрілу російськими окупантами 16 липня 2022 року / Фото УНІАН

31 серпня Міноборони Росії розповсюдило заяву, в якій попередило, що українські сили нібито готуються обстрілювати школи в окупованих Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях і оприлюднило список адрес і точного місцезнаходження всіх навчальних закладів. Робилося це під приводом "забезпечення безпеки учнів і вчителів".

Ця заява, поряд зі списком шкіл на окупованих територіях, може бути спробою встановити інформаційні умови для трьох можливих напрямків дій 1 вересня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Перший сценарій аналітики вважають його найнебезпечнішим. Це може бути підготовка російських військ до фальшивої атаки на освітню інфраструктуру на окупованих територіях України і звинувачення в цьому Збройних сил України.

Видео дня

Другий сценарій, більш вірогідний, полягає в тому, російська влада таким чином намагається пояснити дуже низький рівень зарахування та відвідуваності шкіл на початку навчального року.

Третій сценарій полягає в тому, що Росія може додати до "списку" школи, які окупанти використовують як військові бази, очікуючи, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по зазначеній цивільній інфраструктурі.

Як повідомляв Главред, раніше Міноборони країни-агресорки РФ оприлюднило брехливу заяву про причини нанесення ракетного удару по центру Вінниці 14 липня, внаслідок якого 23 мирних жителя загинули, понад сотня - поранено. У російському оборонному відомстві заявили, що удар ракетами "Калібр" був нанесений по Будинку офіцерів у Вінниці. Там нібито "проходила нарада командування українських ВПС з представниками іноземних постачальників озброєнь".

Крім того, в червні російський диктатор Путін зробив цинічну заяву з приводу ракетного удару РФ по ТЦ у Кременчуці. Він заявив, що там "немає ніякого теракту" і, мовляв, армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил. Насправді ж російські окупанти вбивають мирних українців, завдаючи ударів по цивільних цілях.

Інші новини:

війна в Україні Міноборони РФ 1 вересня новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустріч

12:58

Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смертіВідео

12:44

"Ми нікого не тримаємо": Данілов розповів, що чекає жителів ОРДЛО після звільнення

12:41

"Доказ ваги гарантій РФ": в ОП відповіли на обстріл окупантами маршруту місії МАГАТЕВідео

12:37

У Росії в дитсадку дітям видали грамоти з гербом України

Реклама
12:18

Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

12:09

6 корисних звичок дитини, які допоможуть виховати успішного дорослого

12:06

Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФВідео

12:03

Сильно опухлий Кіркоров повіз дітей в перший клас. Діти вчаться в 4-му і 5-му

11:59

"Самогубство"? У Москві за дивних обставин загинув голова ради директорів ЛукойлуВідео

11:46

Люди роками використовують Зірочку неправильно: куди не можна наносити мазь

11:33

Контрнаступ ЗСУ може затягнутися на місяці: у США назвали причинуВідео

11:09

Седокова виклала свої "м'ячі": репер-любитель ракет Джиган оцінив

10:55

В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматологаВідео

10:52

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

10:45

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

10:24

В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

10:03

Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в ЕнергодаріВідео

09:59

"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

Реклама
09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

Реклама
03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

02:40

Морози і снігопад: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

01:34

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогівВідео

01:04

Красиві і успішні: 3 жінки гороскопу, які викликають заздрістьВідео

00:51

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

31 серпня, середа
23:53

Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - ПентагонВідео

23:35

Гороскоп на вересень 2022: Діви притягнуть до себе гроші та випромінюватимуть любовВідео

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - ЖдановВідео

22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти