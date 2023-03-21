Що загрожує призовникам за неявку до військкомату: адвокат озвучив наслідки

Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП або органів СБУ може здійснити адміністративне затримання.

Що загрожує призовникам за неявку до військкомату / Колаж УНІАН

Громадян, які підлягають мобілізації, не можуть силою забрати з вулиці до військкомату, але у разі порушення деяких адміністративних правопорушень їх можуть затримати на 3 години.

Адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий в інтерв'ю РБК Україна розповів, що таких випадків сьогодні чимало

"Переважно подібні дії з боку працівників ТЦК і СП дійсно мають характер незаконних. Однак Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП або органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на 3 години) та доставку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 кодексу України Про адміністративні правопорушення", — пояснює адвокат.

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Зазначимо, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію:

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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