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Як повинні вручати повістку до військкомату в Україні: омбудсмен дав відповіді на головні питання

13 березня 2023, 14:48
Коли виписали повістку на вулиці, потрібно уважно вивчити посвідчення представника ТЦК і перевірити коректність внесених до документа даних.
Повістки України
Повістки в Україні можуть вручати де завгодно - місце видачі не визначено законодавством - Лубінець / Колаж Генштаб ЗСУ, УП

Видача повісток в період загальної мобілізації повинна супроводжуватися дотриманням прав і свобод громадян і захистом від незаконного втручання в особисте життя. Хто має право вручати повістки в Україні та за яких обставин, розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Хто і де має право вручати повістки

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що повістки можуть вручати уповноважені особи:

  • Представники органів місцевого самоврядування;
  • Керівники підприємств, організацій та навчальних закладів;
  • Посадові особи районного або міського ТЦК;
  • Керуючі багатоквартирних будинків.

Чи можна вручати повістки на вулиці?

Законодавством чітко не визначено, де і в якому місці можуть вручатися повістки. Тому їх видача на вулицях, в кафе, транспорті, на блокпостах або в різних установах не заборонена.

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Дали повістку на вулиці - що робити

Омбудсмен Лубинець зазначив, що громадяни України мають право ретельно вивчити документи посадовця, який видав повістку. Потрібно не соромитися і уважно подивитися посвідчення цієї людини і перевірити коректність заповнення повістки.

Мобілізація в Україні

В Україні йде загальна військова мобілізація, яка була оголошена з 25 лютого 2022 року після повномасштабного нападу країни-агресора Росії.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський і затвердила Верховна Рада. До лав Збройних сил України призивають чоловіків віком від 18 до 60 років.

7 лютого Рада проголосувала за укази Зеленського про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів. Мобілізація в Україні діятиме до 20 травня 2023 року.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач казав, що в першу чергу до ЗСУ призивають громадян з військовим досвідом.

Однак можуть призвати і осіб, які раніше не служили і не воювали. Їх повинні мінімум місяць навчати військовій справі.

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Бронь від мобілізації в Україні:

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