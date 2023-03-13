Як повинні вручати повістку до військкомату в Україні: омбудсмен дав відповіді на головні питання

Видача повісток в період загальної мобілізації повинна супроводжуватися дотриманням прав і свобод громадян і захистом від незаконного втручання в особисте життя. Хто має право вручати повістки в Україні та за яких обставин, розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Хто і де має право вручати повістки
У своєму Telegram-каналі він зазначив, що повістки можуть вручати уповноважені особи:
- Представники органів місцевого самоврядування;
- Керівники підприємств, організацій та навчальних закладів;
- Посадові особи районного або міського ТЦК;
- Керуючі багатоквартирних будинків.
Чи можна вручати повістки на вулиці?
Законодавством чітко не визначено, де і в якому місці можуть вручатися повістки. Тому їх видача на вулицях, в кафе, транспорті, на блокпостах або в різних установах не заборонена.
Дали повістку на вулиці - що робити
Омбудсмен Лубинець зазначив, що громадяни України мають право ретельно вивчити документи посадовця, який видав повістку. Потрібно не соромитися і уважно подивитися посвідчення цієї людини і перевірити коректність заповнення повістки.
Мобілізація в Україні
В Україні йде загальна військова мобілізація, яка була оголошена з 25 лютого 2022 року після повномасштабного нападу країни-агресора Росії.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський і затвердила Верховна Рада. До лав Збройних сил України призивають чоловіків віком від 18 до 60 років.
7 лютого Рада проголосувала за укази Зеленського про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів. Мобілізація в Україні діятиме до 20 травня 2023 року.
Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач казав, що в першу чергу до ЗСУ призивають громадян з військовим досвідом.
Однак можуть призвати і осіб, які раніше не служили і не воювали. Їх повинні мінімум місяць навчати військовій справі.
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