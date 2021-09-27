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Що робити українцям, у яких є протипоказання для щеплень від COVID-19

27 сентября 2021, 11:18

Головний санлікар ігор Кузін навів приклад серцево-судинних хвороб і зауважив, що це не протипоказання, а, навпаки, показання для проведення вакцинації.

Вакцинація
Що робити українцям, у яких є протипоказання для щеплень від COVID-19 / УНІАН

В Україні людям, у яких є медичний відвід і реальні протипоказання для вакцинації проти коронавірусу, зобов'язані видавати спеціальну медичну довідку, яка свідчить, що цим пацієнтам не можна робити щеплення. Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна "головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Я б хотів зазначити, що не треба плутати деякі поняття. В українському законодавстві є тільки один термін - абсолютні медичні протипоказання. Це Медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це досить невеликий відсоток - це менше одного відсотка людей. Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипоказання. Але під час консультації у лікаря їх переконують, щось стан, який у них є, не є медичним протипоказанням до вакцинації від коронавірусу", - пояснив головний санітарний лікар.

Кузін навів приклад серцево-судинних хвороб і зауважив, що це не протипоказання, а, навпаки, показання для проведення вакцинації. Адже, за його словами, людина, яка має важкі супутні хвороби, потенційно в більш важкій формі переносить коронавірус.

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Нагадаємо, в Україні з понеділка, 20 вересня, набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

До того уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

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вакцинація COVID-19
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