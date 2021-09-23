"Масова вакцинація до кінця року": Ляшко назвав умову скасування коронавірусного карантину

Віктор Ляшко / УНІАН

Якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу COVID-19 до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", повідомляє Укрінформ.

"Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Великобританію і на Данію — шість місяців інтенсивної вакцинації і у них проблеми карантинних обмежень не існує. Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантину", - зазначив Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні з понеділка, 20 вересня, вступають в силу нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.

При жовтому рівні діятимуть наступні карантинні обмеження:

Заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

Не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;

Кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадатних метрів площі тощо.

До того Уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.