Що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення електрики: алгоритм дій

Що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення електрики/ УНІАН

У періоди стабілізаційних відключень електроенергії краще не користуватися ліфтами в багатоповерхівках. Українцям надають графіки відключень, проте варто враховувати, що у розкладі можуть бути відхилення. Тому краще припинити користуватися ліфтом уже за 30-40 хвилин до початку відключення.

Про це розповідається на сайті Київської міської державної адміністрації. У КМДА повідомили, що через відключення світла у столиці України збільшилася кількість викликів для деблокування дверей ліфтової кабіни.

У відомстві дали інструкцію, як діяти, якщо ви застрягли у ліфті у час стабілізаційних відключень:

1. Потрібно заспокоїтися і не панікувати.

2. Не можна натикати усі кнопки поспіль. Також не можна стрибати у ліфті чи намагатися самостійно відчинити двері.

3. Потрібно скористатися кнопкою виклику диспетчера або номером телефону аварійно-ліфтової служби і розповісти, де ви і що сталося.

Потрібні номери краще дізнатися заздалегідь. Якщо оголошення з цим номером немає у ліфті або вашому під’їзді, то його потрібно дізнатися у керуючої компанії, ОСББ або ЖЕКу. Варто попросити у них, щоб вони розмістили оголошення з цим номером телефону у під’їзді, а потім записати його собі у мобільний телефон, щоб завжди був під рукою про всяк випадок.

4. Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають чи не можуть приїхати, телефонуйте рятувальникам на "101".

5. Якщо ви застрягли у ліфті без мобільного телефону або у вас не ловить мобільна мережа, гукайте на допомогу.

6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, розстебніть чи зніміть верхній одяг. За наявності у вас води, споживайте її помірно. За потреби постеліть якийсь одяг на підлогу і сядьте, витягнувши ноги.

7. Коли приїде аварійна бригада, чітко виконуйте усі їхні вказівки.

Що робити, якщо ви застрягли у ліфті/ КМДА

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні.

Ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, чому без вимкнення світла у Києві та області не обійтися. Через ракетні обстріли російських загарбників зараз у Києві та області працює лише один трансформатор з чотирьох. Щоб купити новий такий трансформатор, потрібно витратити 10-15 мільйонів гривень, і потім ще й чекати пів року, поки його виготовлять. А не вимикати той єдиний, який зараз працює, теж не можна, інакше він буде перевантажений.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити Україну. Масовані удари ракетами і дронами по Україні, зокрема й по об’єктах енергетичної інфраструктури – це енергетичний геноцид. Проте Росії не вдасться втілити свій план у життя, наголосив Подоляк.

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