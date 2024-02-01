Чому ЗСУ бʼють по Бельбеку: експерт пояснив наміри військових

Саме з цього аеродрому злітають російські Су та сідають Іл-76.

https://glavred.net/ukraine/chomu-zsu-b-yut-po-belbeku-ekspert-poyasniv-namiri-viyskovih-10538225.html Посилання скопійоване

Напередодні ЗСУ знову вдарили по військовому аеродрому окупантів у Криму / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Аеродром Бельбек у Криму є важливим логістичним вузлом російських окупантів, зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

Він нагадав, що саме з цього аеродрому злітають російські бомбардувальники, які тероризують українські прифронтові міста керованими авіабомбами.

"Бельбек використовується для розміщення літаків типу Су, у тому числі фронтових бомбардувальників, які задіяні для ударів керованими авіабомбами на Херсонському та Запорізькому напрямках вздовж лінії фронту, а також для запуску ракет Х-59", - розповів Мусієнко. відео дня

Крім того, Бельбек приймає військово-транспортні літаки Іл-76. Мусієнко вважає, що удари по цьому обʼєкту продовжаться.

"Для нас надзвичайно важливо знизити можливості ворога щодо застосування ракет, авіабомб і позбавити його логістичного хаба. Тому, я думаю, по ньому продовжать працювати наші сили, поки росіяни не заберуть звідти літаки і не передислокують їх якнайдалі", - відповів він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Вибухи в Криму

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Російські пропагандисти скаржилися, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.