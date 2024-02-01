Чому ЗСУ бʼють по Бельбеку: експерт пояснив наміри військових

Аеродром Бельбек у Криму є важливим логістичним вузлом російських окупантів, зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.
Він нагадав, що саме з цього аеродрому злітають російські бомбардувальники, які тероризують українські прифронтові міста керованими авіабомбами.
"Бельбек використовується для розміщення літаків типу Су, у тому числі фронтових бомбардувальників, які задіяні для ударів керованими авіабомбами на Херсонському та Запорізькому напрямках вздовж лінії фронту, а також для запуску ракет Х-59", - розповів Мусієнко.відео дня
Крім того, Бельбек приймає військово-транспортні літаки Іл-76. Мусієнко вважає, що удари по цьому обʼєкту продовжаться.
"Для нас надзвичайно важливо знизити можливості ворога щодо застосування ракет, авіабомб і позбавити його логістичного хаба. Тому, я думаю, по ньому продовжать працювати наші сили, поки росіяни не заберуть звідти літаки і не передислокують їх якнайдалі", - відповів він.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Вибухи в Криму
31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.
Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".
Російські пропагандисти скаржилися, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги
- Український артист заявив, що музиканти повинні звільнятися від служби в ЗСУ
- "Режим захитався": 91% росіян більше не відчувають гордості за Путіна