УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому останні дні українцям не вимикають світло: Шмигаль назвав причину

Юлія Закрепа
30 травня 2024, 17:53
119
За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, відсутність обмежень не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію.
Чому останні дні українцям не вимикають світло: Шмигаль назвав причину
Шмигаль заявив про відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уже кілька днів графіки відключень світла не застосовуються. Це стало можливим завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються", - повідомив Шмигаль у своєму Telegram.

За словами очільника уряду, відсутність обмежень не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, Укренерго знову запровадить графіки відключень. Шмигаль також підкреслив, що Україна ще довго долатиме наслідки російських атак на енергосистему.

відео дня

"Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об’єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога", - запевнив він.

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні свет новини України відключення світла
Реклама

Головне за день

Штормовий вітер та грози: майже всю Україну заливатимуть дощі

Штормовий вітер та грози: майже всю Україну заливатимуть дощі

19:39 Синоптик
Україна і США підпишуть гарантії безпеки перед "самітом миру" - FT

Україна і США підпишуть гарантії безпеки перед "самітом миру" - FT

18:51 Україна
Логістичні маршрути частково перерізані: у ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Логістичні маршрути частково перерізані: у ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

18:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси 29502

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси

Помер популярний радянський актор 11597

Помер популярний радянський актор

У РФ завдали удару по Максиму Галкіну - що сталося 10849

У РФ "завдали удару" по Максиму Галкіну - що сталося

Мені навіть не цікаво : Ксенія Мішина розчарувала шанувальників 10731

"Мені навіть не цікаво": Ксенія Мішина розчарувала шанувальників

Останні новини

19:39

Штормовий вітер та грози: майже всю Україну заливатимуть дощі

19:04

Шкідники більше не проблема: мильний розчин від попелиці, який врятує рослиниВідео

18:51

Україна і США підпишуть гарантії безпеки перед "самітом миру" - FT

18:50

"Помер, воскрес і висміюю інших": Потап виправдався за слова про Заворотнюк

18:36

Логістичні маршрути частково перерізані: у ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Україні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - РиженкоУкраїні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - Риженко
18:31

Справжнє благо для країни: як Заворотнюк відреагувала на перемогу Зеленського

18:24

Аукціон колекційного класичного мистецтва в аукціонному домі Goldens пресс-релиз

18:13

Не кожного року: коли насправді потрібно робити флюорографію і що вона виявляєВідео

18:04

Скільки потрібно "перемолоти" росіян, щоб РФ закінчила війну: експерт вразив відповіддюВідео

Реклама
17:53

Чому останні дні українцям не вимикають світло: Шмигаль назвав причину

17:52

"Маю думати про гроші": чим Тоня Матвієнко заробляє під час війни

17:42

Гороскоп на червень-2024 від Влада Росса: чим небезпечний місяць і в яких справах чекати удачіЕксклюзив

17:41

Не можна порушувати 3 заборони: що буде, якщо не прислухатися до прикмет

17:37

"Не продавайте нерухомість із знижкою, думайте на перспективу" - експерт новости компании

17:34

Про це знають одиниці: для чого потрібні черв'яки в природі – цікавий фактВідео

17:30

Загадка для найкмітливіших: треба знайти собаку за 6 секунд

17:13

Чоловіки пристають до дівчини в спортзалі, але коли вона обертається - тікаютьВідео

17:10

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опинився на милицях - що сталося

16:36

Росіяни почали штрум на острів Нестрига: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на фронті

16:21

"Це частина самооборони": ще 2 країни дозволили Україні бити по Росії

Реклама
16:19

Надія ще є: що робити якщо не зійшла морква - порада для городниківВідео

16:13

"Ну що, Настя?": Потапа захейтили за зловтіху через смерть Заворотнюк

15:30

Церковне свято 31 травня: що заборонено робити в останній день весни

15:23

Лідер музичного гурту вирушив добровольцем до ЗСУ

15:07

Франція відправить військових в Україну: ЗМІ розкрили деталі і назвали терміни

15:03

Під час атаки на Крим могли бути уражені 7 суден РФ: деталі операції ГУР

14:42

Ви будете в шоці: як прибрати черв'яків із черешні - швидкий та дієвий методВідео

14:36

Заворотнюк повністю позбавила чоловіка спадщини: кому дістанеться все

14:29

Плакав і хапався за серце: дружина влаштувала Віктору Павліку шок після операціїВідео

14:26

На телеканалі 2+2 прем’єра документального проєкту "Врятуй" новости компании

14:24

До Місяця батьківства на телеканалі ПЛЮСПЛЮС відбудеться премʼєра мультфільмів "Герої теж плачуть" і "Зустріч з героєм" новости компании

14:16

Українські зірки, схожі між собою: цікаві збіги

13:49

Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки

13:44

Форма пальців покаже приховані риси характеру: на що дивитися

13:06

Колорадські жуки зникнуть самі і без хімії: чим потрібно покропити картоплю

12:39

Що означає "топтати ряст": мало хто знає правильну відповідьВідео

12:37

Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула "госпітальєрка" Ірина Цибух

12:29

Гороскоп на червень 2024 для Близнюків: астрологиня назвала найважливіші дні місяцяВідео

12:00

Не один: в Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна

11:58

Китайський гороскоп на завтра 31 травня: Драконам - суцільні сварки, Козлам - стрес

Реклама
11:57

Гороскоп на червень 2024 для Тельців: прибуток, поїздка за кордон і нове коханняВідео

11:56

Не могла рухатися і мучилася від болю: що відбувалося із Заворотнюк перед смертю

11:51

1+1 media та ведучий Андрій Бєдняков здійснили мрію дівчини, тато якої загинув на війні

11:30

"Це послабить дії РФ": експерт сказав, який крок дасть Україні перевагу у війні

11:23

Ситуація напружена: танки і піхота РФ перейшли в наступ на Часів Яр - офіцер ЗСУ

10:58

"Заливаю сльозами телефон": донька Анастасії Заворотнюк уперше відреагувала на смерть матері

10:54

У Байдена натякнули, що дозволять ЗСУ бити по РФ зброєю США - ЗМІ

10:41

РФ вдарила по Хмельниччині дронами і ракетами: стали відомі наслідки

10:36

Померла Анастасія Заворотнюк: що говорила про Україну фанатка Путіна

10:35

Росія може повністю вивести війська з України: експерт назвав головну умову

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти