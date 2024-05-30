Чому останні дні українцям не вимикають світло: Шмигаль назвав причину

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, відсутність обмежень не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію.

https://glavred.net/ukraine/chomu-ostanni-dni-ukrajincyam-ne-vimikayut-svitlo-shmigal-nazvav-prichinu-10569233.html Посилання скопійоване

Шмигаль заявив про відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уже кілька днів графіки відключень світла не застосовуються. Це стало можливим завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються", - повідомив Шмигаль у своєму Telegram.

За словами очільника уряду, відсутність обмежень не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, Укренерго знову запровадить графіки відключень. Шмигаль також підкреслив, що Україна ще довго долатиме наслідки російських атак на енергосистему.

відео дня

"Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об’єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога", - запевнив він.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред