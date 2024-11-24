Байден передумав запрошувати Україну в НАТО: у Bloomberg розкрили причину

Стало відомо, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки.

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Байден не запросив Україну в НАТО / Колаж: Главред, фото: President Joe Biden, УНИАН

Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України до вступу в НАТО, але вирішила не робити цього.

Зважаючи на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі адміністрація Байдена вирішила відкласти офіційне запрошення до вступу в НАТО, йдеться у виданні Bloomberg.

Натомість, видання повідомило, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.

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Що відомо про вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами. В Офісі президента повідомили, що укладені угоди про гарантії безпеки для України сприятимуть оборонній співпраці та допоможуть вступити до НАТО та ЄС.

Володимир Зеленський видав заяву про припинення вогню в обмін на гарантії для України. Президент України сподівається на підтримку Франції, оскільки Україні бракує необхідного обладнання, адже Україна має дефіцит безпілотників для далеких дистанцій.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги та гарантії безпеки для України. Єрмак звернув увагу на важливість цього плану, і висловив сподівання, що він буде підтриманий щонайменше всіма країнами.

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