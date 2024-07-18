Вимикатимуть одразу по три черги: графіки вимкнення світла на 19 липня

В Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла на 19 липня.

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Графік вимкнення електроенергії на 19 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні у п'ятницю, 19 липня, протягом всієї доби будуть вимикати світло. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 будуть вимикати одразу по дві черги. З 9:00 до 23:00 будуть діяти графіки одразу для трьох черг.

"Актуальні графіки – на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, коли перестануть відключати світло в Україні. До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.

Кабмін розширив список тих, кому не будуть вимикати світло. Окрім критично важливих об'єктів не будуть вимикати світло у населених пунктах в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони.

У Держспецзв'язку зобов'язали мобільних операторів працювати без світла значно довше. Вони повинні забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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