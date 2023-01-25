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Чотирьох окупантів "поклали" одного за іншим: вражаючі виняткові дри роботи снайперів ЗСУ

25 січня 2023, 09:51
Снайперська пара ЗСУ отримала завдання відпрацювати по ворогу, який готував наступ.
Снайпер
Опубліковані кадри роботи снайперів ЗСУ / Фото УНІАН

Снайперська група Збройних сил України знищила на лінії фронту чотирьох російських окупантів.

Ефектне відео роботи українських військових опублікували в Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Окупанти лягали один за одним", — сказано в повідомленні.

Уточнюється, що снайперська пара ЗСУ отримала завдання відпрацювати по ворогу, який готував наступ.

"Після виявлення двох російських солдатів наші снайпери ліквідували одного з них", — уточнили в ЗСУ.

Зазначається, що після цього на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців РФ.

"У результаті чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", — додали в ССО.

Чотирьох окупантів 'поклали' одного за іншим: вражаючі виняткові дри роботи снайперів ЗСУ
/ Скріншот

Нагадаємо, раніше український снайпер з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд по дальності снайперського пострілу.

Український боєць ліквідував російського ворога з дистанції 2710 метрів. Пізніше факт ліквідації підтвердив Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ війна Росії та України
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