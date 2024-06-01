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Загроза штурму Харкова і Києва: з'явився сценарій удару 300-тисячного "кулака" РФ

Олексій Тесля
1 червня 2024, 01:30
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Сергій Ауслендер оцінив імовірність формування ворогом угруповання для наступу на північно-східний кордон.
Путін, армія РФ,
/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Навіть за умови оголошення загальної мобілізації у Росії виникне маса різних проблем, наприклад, з технікою, заявив журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

"Де брати техніку? У росіян її дефіцит. Вони ж вирушають в атаки на мотоциклах або кидають у бій поодинокі бронемашини. Де взяти офіцерів?", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Аналітик нагадав, що на 300 тисяч військових потрібно приблизно 10 тисяч офіцерів, причому не тільки рівня лейтенантів.

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"Знадобляться командири батальйонів, яких не вистачає, командири полків і дивізій, майори, підполковники, полковники, генерали. І якщо генералів у росіян, як собак нерезаних, то офіцерів середньої і нижньої ланки не вистачає", - нагадав він.

Водночас співрозмовник вважає, що в РФ командири на рівні рот або вибиті на полі бою, або вже беруть участь у війні, тому їх фізично нізвідки взяти.

"А це дуже цінний ресурс, на підготовку якого потрібно багато часу. У цьому питанні в росіян намічається велика проблема. Це лейтенантів можна підготувати за три місяці, і вони будуть здатні командувати навіть взводом, але не командирів рот. Тому мені складно уявити, щоб росіяни за півроку змогли сформувати угруповання, яке здатне було б наступати на Суми, Харків, Київ і весь північно-східний кордон загалом", - додав Ауслендер.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше у США розкрили плани РФ у Харківській області. Російські окупанти притримують резерви, поки чисельність військ угруповання Північ не досягла цифри в 50-70 тисяч осіб, пишуть аналітики.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська. Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

Хто такий Сергій Ауслендер

Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках.

Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

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війна Росії та України Сергій Ауслендер
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