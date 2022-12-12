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Наздогнала карма: у Скадовську підірвали машину місцевого колаборанта

12 грудня 2022, 21:36
Колаборант Віталій Булюк почав співпрацювати з окупантами. Йому заочно повідомили про підозру у держзраді.
колаборант Віталій Булюк, вибух
У Скадовську підірвали машину місцевого колаборанта / колаж фото pixabay , investigator.org.ua

В окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль місцевого колаборанта Віталія Булюка. Вибух стався прямо біля приватного будинку. Про це повідомляє Скадовська міськрада.

Як виявилося, Булюк зміг вижити, але сильно постраждав і його госпіталізували. У машині також знаходився водій колаборанта, він загинув на місці.

"О 12:30 автомобіль колаборанта вибухнув біля приватного будинку Віталія Булюка на вулиці Маріїнській. Віталій Булюк з пораненнями доставлений в одну з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової", - йдеться в повідомленні.

Місцеві "захисники порядку" відразу оточили кілька кварталів навколо будинку і центр міста, щоб знайти причетних до цього вибуху. Окупаційна влада проводить обшуки і перевіряє у всіх документи. Місто закрили на в'їзд і виїзд.

Відомо, що у 2020 році Булюк став депутатом Херсонської обласної ради від партії "Наш край".

Рух Чесно повідомляє, що 11 травня Булюку заочно повідомили про підозру у держзраді під час воєнного стану. За їхніми даними, 16 квітня колаборант допомагав окупантам захопити одну з міськрад в області. Він намагався переконати місцевих жителів у тому, що нібито не потрібно заважати росіянам роздавати "гуманітарну допомогу".

19 травня російські окупанти зробили Булюка "заступником голови облдержадміністрації" Володимира Сальдо. А вже 17 серпня він став "тимчасовим головою" окупаційної адміністрації Херсонщини.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що 6 грудня потужні вибухи прогриміли в Мелітополі в районі аеродрому. Потім стало відомо про вибухи в мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі в будинках повилітали вікна.

У листопаді повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.

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