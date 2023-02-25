"Частково втратив зір": Зеленський зізнався про погіршення здоров’я під час війни

Глава держави розповів, що тривалий час доводилося працювати в умовах поганого освітлення, тому тепер він гірше бачить і читає з окулярами.

Зеленський зізнався, що у нього погіршилося здоров’я під час війни/ Офіс президента Украины

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час війни у нього серйозно погіршилося здоров’я. У глави держави різко погіршився зір.

Про це президент розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік". Під час інтерв’ю у потязі провідниця принесла Зеленському і Комарову чай, і глава держави мимохіть сказав, що він не може прочитати те, що написано дрібними літерами на чайному пакетику.

Після цього він зізнався, що під час війни у нього дуже погіршився зір.

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"Нічого не бачу, хоч убий. Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що людей "бачу". Багато ж працювали, коли не було повного освітлення. Тому що повного освітлення ми не використовували. Охорона казала: "Давайте трохи менше". Ми багато працювали багато місяців. А потім зір трохи погіршився", – розповів Зеленський.

На запитання журналіста, чи носить президент лінзи, той відповів, що ні. У той же час він зізнався, що тепер читає в окулярах.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про своє здоров'я, яке помітно похитнулося з початку повномасштабної війни в Україні. Вона зізналася, що нещодавно ходила до лікаря, який діагностував у неї поганий зір. Вона була здивована діагнозом, адже раніше ніколи не мала проблем з очима.

Раніше Володимир Зеленський зі сльозами на очах відповів на запитання журналістки під час пресконференції у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Питання стосувалося дружини, дітей та батьків. Президент України зізнався, що говорити про це йому було найскладніше.

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