Частина України 'почервоніла' через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

Про ймовірний ракетний удар РФ першими попередили мешканців Києва, а також північних, центральних і східних регіонів країни.

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У Сумах прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ввечері середи, 28 серпня, у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. На тлі тривоги у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" – йдеться в повідомленні.

Першими про можливий ракетний удар попередили мешканців Києва, а також північних, центральних і східних регіонів країни. За словами Повітряних сил, загроза балістичного обстрілу була з північно-східного напрямку.

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Близько 21:26 у Сумах прогриміли вибухи. Також, за словами Суспільного, близько 21:45 вибухи чули й у Херсонській області.

За даними Сумської ОВА, протягом дня окупанти здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області. На Сумщині зафіксували 220 вибухів.

"Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Білопільська, Березівська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади", - додали в ОВА.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня, у День трауру, ворог наніс удар по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби.

27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.

Як повідомляв Главред, 26 серпня країна-агресорка Росія завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

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