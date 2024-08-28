УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

Руслана Заклінська
28 серпня 2024, 21:53
226
Про ймовірний ракетний удар РФ першими попередили мешканців Києва, а також північних, центральних і східних регіонів країни.
Частина України 'почервоніла' через загрозу балістики: в Сумах - вибухи
У Сумах прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ввечері середи, 28 серпня, у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. На тлі тривоги у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" – йдеться в повідомленні.

Першими про можливий ракетний удар попередили мешканців Києва, а також північних, центральних і східних регіонів країни. За словами Повітряних сил, загроза балістичного обстрілу була з північно-східного напрямку.

відео дня

Близько 21:26 у Сумах прогриміли вибухи. Також, за словами Суспільного, близько 21:45 вибухи чули й у Херсонській області.

За даними Сумської ОВА, протягом дня окупанти здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області. На Сумщині зафіксували 220 вибухів.

"Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Білопільська, Березівська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади", - додали в ОВА.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня, у День трауру, ворог наніс удар по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби.

27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.

Як повідомляв Главред, 26 серпня країна-агресорка Росія завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні балістичні ракети Сумська область ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

23:22 Світ
На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

22:17 Синоптик
Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

21:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки 26730

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення 15786

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення

6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді 13000

6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх 9870

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх

Останні новини

23:22

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

23:12

"У Кремлі дуже перелякались": Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом

22:57

Усе просто до неможливого: неймовірні гарячі бутерброди, які зметуть зі столу

22:42

"Будуть депресивні думки": астролог назвав дуже складні періоди вересняВідео

22:42

"Краще відійти": аналітик про ситуацію на Покровському напрямку

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковМобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - Гудков
22:18

"Тремтіть": у співачки Джамали поповнення в родині

22:18

Захід ЗСУ ще в одну область РФ: Світан зробив цікаву заяву

22:17

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

21:53

Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

Реклама
21:39

Разом із найкращою подругою: Олена Зеленська підкорила вчинком

21:31

Засідання Ради Україна-НАТО: союзники прийняли важливе рішення - Столтенберг

21:25

Курська АЕС: росіяни ввели обмеження на в'їзд у місто, де розташована станція

21:03

Україна збільшує контроль на Курщині: Зеленський сказав, де ЗСУ "надзвичайно складно"

20:34

Ідеальний вибір навіть для тонкого волосся: які стрижки пасують для круглого обличчя

20:18

Найбільший український виробник вогнезахисних матеріалів "Ковлар Груп" зазнав інформаційної атаки прес-реліз

20:12

РФ перекидає війська у Бєлгородську область: у ЗСУ сказали, яка причина

20:09

"Буде важка битва": в ЦРУ впевнені, що Україна прагне зберегти території на Курщині

19:51

"Вийшли на новий кордон": Коваленко розкрив, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ

19:26

Польща не може збивати російські дрони: Туск видав дивну заяву

19:13

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключення електроенергії на 29 серпня

Реклама
19:10

Подолання "червоних ліній": коли нам дозволять бити далекобійною зброєю по Росії?Погляд

19:09

Як швидко відмити чайник від накипу: жінка поділилась хитрим лайфхакомВідео

18:49

Випробування балістичної ракети України: у Defense Express заявили про удар по окупантам

18:32

Паралімпіада-2024 стартує в Парижі: що відомо і де дивитися церемонію відкриття

18:19

Суд звільнив Дурова з-під варти: ЗМІ розповіли, яка причина

18:19

Що можна повісити на стіну у спальні: притягне великий успіх та щастя

17:45

Дурова відпустили з-під варти: усе, що відомо про справу засновника Telegram

17:43

Люди закінчуються: що чекає на Путіна у разі оголошення мобілізації - ГудковВідео

17:13

Частині пенсіонерів збільшать виплати у вересні: кому і наскільки

16:47

Після раптового відходу ЗСУ: росіяни захопили село Костянтинівка – Рьопке

16:46

Загроза прориву Київської ГЕС і підтоплення: в "Укргідроенерго" дали відповідь

16:43

Дуже погана прикмета: що не можна робити з хлібами 29 серпня

16:41

Віддала життя за Україну: на фронті загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова

16:26

Роман Бена Аффлека і Кік Кеннеді: представник актора прокоментував ситуацію

16:01

Цілі не змінилися: росіяни можуть готувати ще один масований удар - Братчук

15:52

Може спровокувати Третю світову: Трамп прокоментував операцію в Курській області

15:36

Жорсткі бої за Покровськ: Ступак заявив про значний прорив росіян

15:30

Обленерго в п’яти областях України перебувають під загрозою блокування роботи

15:27

НАТО не хоче, щоб Варшава закрила небо України - міністр нацоборони Польщі

15:27

Знаймо більше про героїчні міста: на ПЛЮСПЛЮС відбудеться премʼєра нових серій патріотичного мультсеріалу "Україна. Нескорені міста"

Реклама
15:16

Хитрі господині розкладають шкірки від кавуна на городі - навіщо так робити

15:15

Території в обмін на демілітаризацію: як еліта РФ бачить кінець війни - FP

15:02

"Цим містам приготуватися": прогноз для України на найближчі дні

15:00

"Цифри дуже великі": російський опозиціонер розкрив жорсткі плани мобілізації у РосіїВідео

14:39

Масштабна пожежа на Рязанській ГРЕС: очевидці повідомляють про вибух

14:15

На комуналці можна заощадити - як знизити витрати на світло, воду і тепло

14:13

Іспанія плюнула в обличчя Орбану: Мадрид заблокував важливу пропозицію Угорщини

13:32

Кривий Ріг у жалобі: кількість постраждалих внаслідок удару РФ зростаєФото

13:03

Це лише початок: F-16 вже завдають успішних ударів по агресору - Forbes

12:52

Молода дружина мовчуна Цекало ошелешила своїм екстремальним схудненням - деталі

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти