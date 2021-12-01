Центр Києва повністю перекритий: на Майдан стягнули силовиків через акцію

У середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності почалася акція Захисти Україну - зупини переворот. У зв'язку з масовим заходом в центр міста стягнули силовиків і перекрили урядовий квартал.

Активісти планують йти до Офісу президента, біля стін якого також вже чергують правоохоронці.

Крім того, у зв'язку з проведенням масової акції перекрили Хрещатик від Європейської площі.

Що відбувається на Майдані

На Майдані та Хрещатику зібралося близько 2 тисяч осіб.

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Учасники акції прийшли з плакатами, в яких звинувачують представників влади у зраді інтересів України.

За правопорядком стежить поліція і Нацгвардія - офіційно їх працюють понад 4,5 тисячі осіб.

У зв'язку з заходами поліція частково перекрила урядовий квартал. На перетині Інститутської та Садової межі поліції, пускають людей, тільки оглянувши особисті речі.

Що вимагають учасники акції

Учасники акції вимагають притягнути до відповідальності причетних до зриву спецоперації і скандал з "вагнергейтом".

Також активісти хочуть звернути увагу влади на російську загрозу на тлі стягування військ агресора поблизу України.

В Нацкорпусі заявили, що вимагатимуть від Офісу президента звільнити зі своїх посад Андрія Єрмака, Руслана Демченка та Олега Татарова. Після віче на Майдані вони планують відправитися на Банкову.

Операція по затриманню вагнеровцев

Спецоперація з документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК і брати участь у бойових діях на сході України, тривала з першої половини 2018 року по липень 2020 року.

по липень 2020 року. За легендою, ПВК"Мар" набирала осіб для охорони нафтових об'єктів у Сирії та Лівані. За цей час ГУР МОУ було провело близько 2 тисяч співбесід з потенційними учасниками бойових дій, з яких відібрали близько 500 осіб, що представляли оперативний інтерес, і з яких ідентифікували 396 осіб.

Спочатку найманців не збиралися переміщати - тільки виманювали інформацію і документи.

На початку липня 2020 року ГУР МОУ передало інформацію про спецоперацію СБУ.

Тоді ж на одній із зустрічей між ГУР МУО і СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб, відібраних з 396 ідентифікованих осіб з території РФ в країну, де цих людей могли офіційно затримати.

Ця спецоперація розпочалася наприкінці червня 2020 року, тому комісія дійшла висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати заходи щодо затримання "вагнерівців".

До спецоперації не залучали іноземні спецслужби - всі заходи здійснювали українські розвідувальні та контррозвідувальні органи.

В Україні готували кілька планів для затримання "вагнерівців".

ТСК має дані, що свідчать про те, що відбулася відстрочка спецоперації з 25 липня на 30 липня, проте хто прийняв таке рішення – невідомо.

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