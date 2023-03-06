"Цілі будуть": в Україні анонсували нові удари дронів вглиб території РФ

Голова Фонду "Повернись живим"Тарас Чмут розповів про виробництво українських ударних дронів, здатних уражати цілі на території РФ.
Кілька українських безпілотників вже брали участь в атаках 28 лютого, не долетівши до цілей, повідомив він в інтерв'ю Мілітарному.
За словами голови фонду "Повернись живим", українські фахівці створюють аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
"Проекти вимагають тиші й грошей, тому що це все недешево. І не вірте, що "Шахеди" дешеві — це хороші, якісні вироби, які прекрасно виконують свою функцію. Але ми створили, створюємо і будемо створювати свої аналоги достатньої якості, серійності за умови наявності фінансування", — зазначив він.
Разом з тим співрозмовник пояснив, що Росія має велику територію, яку неможливо повністю захистити системами ППО.
"Цілі так чи інакше завжди будуть. А якщо робити комбіновані атаки? А якщо їх посилювати чимось? Якщо робити обманки, виснажувати ППО? Є багато варіантів, як з цим гратися, тому тут гра йде на виснаження", — додав Чмут.
Що відомо про українські ударні дрони
Український дрон оснащується двигуном, який здатний доставити БПЛА в тил РФ. Ціна двигуна близько $ 30 тисяч.
Також для дрона потрібно також зробити планер, поставити систему навігації та бойову частину. В результаті вартість одного апарату досягає близько $100 тисяч.
Однак Чмут вважає, що це все одно дешевше, ніж балістичні ракети ATACMS.
Раніше благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.
Запускати новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Про це йдеться в повідомленні фонду в Facebook.
Уточнюється, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".
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