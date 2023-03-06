"Цілі будуть": в Україні анонсували нові удари дронів вглиб території РФ

Росія має велику територію, яку неможливо повністю захистити системами ППО, підкреслив Тарас Чмут.

UJ-22 Airborne / Ukrjet

Голова Фонду "Повернись живим"Тарас Чмут розповів про виробництво українських ударних дронів, здатних уражати цілі на території РФ.

Кілька українських безпілотників вже брали участь в атаках 28 лютого, не долетівши до цілей, повідомив він в інтерв'ю Мілітарному.

За словами голови фонду "Повернись живим", українські фахівці створюють аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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"Проекти вимагають тиші й грошей, тому що це все недешево. І не вірте, що "Шахеди" дешеві — це хороші, якісні вироби, які прекрасно виконують свою функцію. Але ми створили, створюємо і будемо створювати свої аналоги достатньої якості, серійності за умови наявності фінансування", — зазначив він.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що Росія має велику територію, яку неможливо повністю захистити системами ППО.

"Цілі так чи інакше завжди будуть. А якщо робити комбіновані атаки? А якщо їх посилювати чимось? Якщо робити обманки, виснажувати ППО? Є багато варіантів, як з цим гратися, тому тут гра йде на виснаження", — додав Чмут.

Що відомо про українські ударні дрони

Український дрон оснащується двигуном, який здатний доставити БПЛА в тил РФ. Ціна двигуна близько $ 30 тисяч.

Також для дрона потрібно також зробити планер, поставити систему навігації та бойову частину. В результаті вартість одного апарату досягає близько $100 тисяч.

Однак Чмут вважає, що це все одно дешевше, ніж балістичні ракети ATACMS.

Раніше благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Запускати новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Про це йдеться в повідомленні фонду в Facebook.

Уточнюється, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

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