Росія 24 лютого може атакувати ракетами і дронами: Подоляк розповів, чого очікувати українцям

Агресор Росія спробує використати залишки своїх ракет, щоб атакувати територію України, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Україна вистоїть у своїй боротьбі і перейде в контрнаступ - Подоляк / Колаж Офіс президента, АрміяInform, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія у річницю початку повномасштабної війни проти України може спробувати атакувати Україну залишками своїх ракет і дронами. Очікуються часті сигнали повітряної тривоги. Загарбники, ймовірно, поширюватимуть фейки про свої уявні "успіхи" на фронті. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє 24 канал, він розповів, що російські окупанти до 24 лютого можуть атакувати Україну залишками своїх ракетних ресурсів, ударними безпілотниками і намагатися проривати фронт.

"Президент Володимир Зеленський абсолютно правий в тому, що говорить про спробу реваншу Росії", - сказав Подоляк.

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Чиновник закликав українців бути готовими до того, що в найближчі дні можуть бути часті сигнали повітряної тривоги і фейкові заяви загарбників про нібито "успіхи" на фронті.

За його словами, Україна витримає, знищить найбільш боєздатні російські підрозділи, після чого перейде до контрнаступу.

"Ми розуміємо ризики, які є. Вони спробують використати залишки ракетних ресурсів для того, щоб атакувати територію України. Маємо усвідомлювати, що наступні декілька днів матимуть для нас певне негативне емоційне забарвлення. Ми витримаємо, знищимо додаткову кількість найбільш боєздатних залишків російської армії і контрнаступ дозволить нам ефективно просуватися в рамках деокупації своєї території", - підкреслив Михайло Подоляк.

Наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що у агресора Росії немає ресурсів, щоб організувати широкомасштабний наступ на Україну 24 лютого. За даними розвідників, окупанти будуть атакувати на Донбасі, щоб спробувати досягти тактичного просування.

Журналісти американського видання The New York Times опублікували можливі сценарії подальших подій на полі бою Росії проти України. Вони припустили, що війська РФ можуть спробувати оточити сили оборони України на Донбасі і відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни заявили, що наступ окупаційної армії РФ в Луганській області не призведе загарбників до будь-яких суттєвих досягнень. Як вважають аналітики, у росіян проблеми з резервами і заміною танків, частина з яких були втрачені в боях з ЗСУ.

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Війна Росії проти України: