Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Російські окупанти будуть намагатись поступово окупувати всю територію Запорізької області, як РФ вже вписала в свою конституцію, вказує аналітик.

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Стала відома ціль наступу РФ в 2025 році / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Коротко:

РФ планує відкриття Оріхівського напрямку фронту у 2025 році

Ціль ворога полягає в окупації Запорізької області

Деякі експерти вказують, що однією з цілей російських військових є відсунути українські сили подалі від Запорізької АЕС, щоб використати це як аргумент у майбутніх переговорах. Однак, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія не планує вести переговори. Її основною метою залишається захоплення територій і подальше просування. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

Як зазначає Коваленко, росіяни діють на основі тактичних можливостей, тобто там, де для них найсприятливіші умови і де можна використати обмежений ресурс.

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За його словами, окупанти концентруються на певних напрямках, щоб створити охоплення з різних боків, намагаючись блокувати окремі населені пункти або цілі області.

"Я не бачу, що вони зараз переживають про Запорізьку АЕС. Їхня основна мета - це відкриття в перспективі, у 2025 році, Оріхівського напрямку і на Гуляйполі. І саме цим вони будуть займатися в рамках виконання цього завдання, тобто поверненням територій під свій контроль", - вказує аналітик.

Коваленко зазначив, що найближчим часом можна буде побачити поступові спроби Росії здійснити поетапне поглинання Запорізької області, яку Москва вже включила до своєї конституції як територію Росії.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Бої на Запорізькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили на Времівському напрямку готуються до наступу на бронетехніці, плануючи атаку штурмовими групами піхоти з вогневою підтримкою. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За даними ветерана російсько-української війни, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, російське військово-політичне командування, ймовірно, планує масштабний наступ на Запорізькому напрямку.

Як зазначає The Economist, посилаючись на українського високопосадовця, після успіхів у Донецькій області російські окупанти можуть спробувати захопити Запоріжжя.

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