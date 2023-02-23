Колишній генпрокурор Луценко став командиром взводу ударних дронів - наказ Залужного

Ще навесні Юрій Луценко приєднався до лав територіальної оборони Миколаївської області.

Валерій Залужний, Юрій Луценко / скріншот YouTube

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомпаній.

Як повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган в Facebook, наказ було видано 20 лютого.

"Наказом Головнокомандувача Збройними силами України від 20 лютого 2023 року Капітан Луценко Ю.В. призначений командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини ЗСУ", - написала Сарган.

відео дня

Пізніше цю інформацію повідомив сам Луценко в ефірі одного з українських телеканалів.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко навесні приєднався до лав територіальної оборони Миколаївської області.

На своїй сторінці в Facebook колишній політик, а нині - військовослужбовець, часом публікує роздуми про війну, польові замітки, спостереження, ділиться великими і маленькими успіхами.

Також ми повідомляли, що скандальний народний депутат України від Слуги народу Микола Тищенко зібрався проводити зустріч з українською громадою в Таїланді, коли в країні йде війна. За це його виключили з партії Слуга народу.

Вам може бути цікаво: