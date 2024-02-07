"Був вибух, я встиг від’їхати, щоб стовп на машину не впав": очевидці – про удар по Києву

Чоловік дивом лишився неушкодженим після російської атаки на столицю України. Він встиг від’їхати автомобілем, щоб його не зачепило. В авто повилітало усе скло.

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Очевидці розповіли про удар ракетами і дронами по Києву/ колаж: Главред, фото: скрін

Очевидці розповіли про момент атаки країни-агресорки Росії по Києву вранці у середу, 7 лютого. Водію однієї з вантажівок дивом вдалося уникнути небезпеки – він почув вибух, побачив дим і встиг вчасно відреагувати.

Чоловік зазначив, що встиг від’їхати від небезпечного місця, щоб на автомобіль не впав стовп. Відео з коментарем очевидця з’явилося у Telegram.

Автомобіль чоловіка зазнав пошкоджень – повилітало скло, пошкоджена обшивка. Самому очевидцб вдалося уникнути поранень.

відео дня

"Побачив дим і від’їхав назад, щоб стовп на машину не впав. Скло полетіло, обшивка пошкоджена в машині, ліхтарики всі, підсвітка – все повилітало. Але щастя, що живий. Шумить, по голові дало, звичайно. Я їхав, і просто пил став стовпом, вибух і все. Якраз сьогодні перший раз прийшов працювати на фірму, і тут росіяни так "привітали", – розповів очевидець.

"Взяла лише телефон і кішку"

Жителька палаючого будинку на Теремках Надія розповіла, що вона, тікаючи з квартири під час ракетного удару, встигла забрати лише телефон і кішку.

"Я телефон взяла, кішку одну, та й все. Я подумала про документи, але…", – зазначила дівчина.

Надія мешкає на 11 поверсі. Коли йшла, згадує, подумала про документи, але не взяла їх.

Очевидці розповіли про удар по Києву/ скрін

Дивіться відео з розповідями очевидців про удар по Києву вранці 7 лютого:

Удар ракетами і дронами по Україні 7 лютого

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також повідомлялося, що російські ракети летіли в бік Польщі, у небо терміново підняли польську авіацію. Неподалік польського кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.

У Повітряних силах розповіли, що РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами – збили вдалося не усі. Вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

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