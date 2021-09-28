Бус протаранив дві вантажівки: в результаті жахливої ДТП на Миколаєвщині 11 поранених і загиблих

Мікроавтобус врізався в дві вантажівки на Миколаєвщині / mk.npu.gov.ua

В Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули і отримали травми 11 осіб.

У понеділок ввечері, на автодорозі Снігурівка-Калинівка біля села Широке зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (там знаходилося 11 осіб) і дві вантажівки DAF і КАМАЗ з причепом, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Що відомо про загиблих і поранених

В результаті аварії загинули чотири людини, ще 7 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

В результаті ДТП 66-річний водій Mercedes і троє його пасажирів, а також 15-річний підліток, загинули на місці події.

/ mk.npu.gov.ua

Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

/ mk.npu.gov.ua

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