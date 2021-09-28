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"Відмазуватимуть": у Мелітополі п'яний коп протаранив авто, а потім "підставив" дружину

28 сентября 2021, 08:53

Водій Toyota Land Cruiser Prado спочатку намагався втекти з місця аварії, а потім пересадив на водійське сидіння свою дружину.

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Toyota врізалася у водійські двері ВАЗ-2110 / facebook.com/PoliceMelitopol

У Мелітополі Запорізької області сталася ДТП за участю поліцейського. Його незадекларований та незастрахований позашляховик Toyota Land Cruiser Prado врізався у ВАЗ-2110, в якому їхала сім'я з трирічною дитиною. Як стверджує власник "десятки", коп перебував у стані алкогольного сп'яніння, а після аварії на водійське сидіння посадив свою дружину.

ДТП сталася в неділю, 26 вересня. Водій ВАЗ-2110 Вадим Барабан повертався додому. У його машині було п'ятеро - він з дружиною, трирічною дитиною і двома друзями поверталися додому, передає Obozrevatel.

"На розриві суцільної (там, де дозволено розворот) я зупинився, включив поворот, глянув в дзеркала – ту автівку не було видно. Щойно почав виконувати маневр, в мої водійські двері врізалася Toyota. Мене оглушило, навіть не одразу усвідомив, що сталося", – розповів Барабан.

За його словами, спочатку водій Toyota включив задню передачу і спробував залишити місце ДТП, але авто заглохло. Тоді чоловік вийшов з автомобіля, жінка ж з пасажирського сидіння перебралася на водійське і залишилася там.

Скріншот відео facebook.com/daniilenin1

У водія Toyota Land Cruiser Барабан впізнав поліцейського, який колись його зупиняв - Віталій Юрченко.

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"Він хитався, невиразно відповідав на запитання, запах перегару від нього був... Коли на місце ДТП приїхали наші місцеві журналісти, то сказали, що і в машині сильний запах алкоголю", – додав водій "десятки".

Скріншот відео facebook.com/daniilenin1

Ситуацію намагалися вирішити на місці.

"Підійшли люди з боку винуватця ДТП. Вони запропонували вирішити все без виклику поліції, без складання протоколу. Також запропонували зробити ремонт мого автомобіля десь у них", - розповів водій ВАЗ.

Але Барабан не погодився на пропозицію. Він каже, що йому прямо сказали, що тоді виплати йому не бачити. Водій "десятки" стверджує, що в "переговорах" нібито брав участь безпосередній керівник Юрченка – начальник сектора реагування патрульної поліції №1 Сергій Любишко. Правда, на знятих після аварії відео його немає. Барабан це пояснює тим, що Любишко приїхав хвилин через 30-40 і тримався подалі від камер.

До слова, з місця ДТП ввечері 26 вересня дружина копа Ольга Юрченко поїхала в машині швидкої допомоги нібито з підозрою на закриту черепно-мозкову травму. Однак, за словами Барабана, в лікарні вона відмовилася проходити рентген і поїхала – її не госпіталізували. Пізніше вона відмовилася дати коментарі журналістам.

У Мелітопольському районному управлінні поліції ГУНП в Запорізькій області офіційну позицію щодо ДТП озвучили на сторінці у Facebook.

"26 вересня близько 22 години на проспекті Богдана Хмельницького в Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ-2110 і Toyota Land Cruiser , які рухалися в північному напрямку і зіткнулися. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що наразі встановлюється, хто перебував за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, і додали, що за результатами медичного огляду, поліцейський Мелітопольського РУП перебував у тверезому стані. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка. На час проведення службового розслідування співробітника поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.

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До слова, голова громадської організації Мелітопольський Меморіал Данило Єнін, який практично одразу приїхав на місце аварії висловив сумнів у "адекватності" проведеної експертизи.

За його словами, щонайменше три-чотири години, які він там перебував, поліцейського Юрченка не відвозили на огляд.

"А тепер виявилося, що поліцейський був "тверезий", – іронічно зазначив Єнін.

Складнощі виникли і з записами з камер спостереження, на яких міг бути зафіксований не лише момент ДТП, але і те, що відбувалося після. Наприклад, як водій і пасажир могли помінятися місцями.

"Жодна камера в центрі міста нібито не зафіксувала момент аварії - це зі слів поліцейських. Відмазуватимуть", - вважає Єнін.

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До слова, в декларації Юрченка в розділі "Транспортні засоби" вказано лише ВАЗ 1989 року випуску, який належить, судячи з усього, його батькові. А ось слідів Toyota Land Cruiser немає. Однак Єнін стверджує, що коп постійно їздив на цьому автомобілі.

Плюс до всього з'ясувалося, що машина не застрахована, що спричинить певні складнощі. Для потерпілого це додатковий позов про стягнення збитку, а справа може затягнутися надовго.

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Вадим Барабан, чию машину протаранив "крузер", 27 вересня звернувся до територіального управління Державного бюро розслідувань.

"Я виклав ситуацію. Суть моєї заяви, що були спроби приховування фактів, фальсифікація та використання службових повноважень з метою уникнути відповідальності з боку Юрченка. Після ДТП свідчення брали лише у мене, не дали скористатися медичною допомогою, а також довели до того моменту, що винуватці ДТП – ті, хто були присутні в автомобілі Toyota - просто зникли з місця події", – розповів потерпілий.

Як повідомляв Главред, смертельна ДТП сталася 18 вересня в Одесі. Там працівник поліції поїхав на червоне світло і зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок аварії помер 66-річний чоловік.

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