Бурштинська ТЕС горить: окупанти вдарили по Івано-Франківську

ТЕС, війна в Україні / facebook.com/profile100023201720352, pixabay

Вдень, 19 жовтня, російські військові завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

"Сьогодні наша область знову піддалася ракетним обстрілам. Є попадання по Бурштинській ТЕС, в результаті якого виникла пожежа. Всі служби працюють на місці аварії. Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС перекрита, але влаштований об'їзд по сусідніх селах", - зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

За її словами, пожежа на Бурштинській ТЕС була ліквідована о 16:40.

Ракетний удар по Україні

У вівторок, 18 жовтня, Росія вдарила ракетами по Києву і потрапила в два об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього в багатьох будинках зникли світло і вода. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні.

Не виключено, що може статися і відключення теплопостачання. У Житомирі вже немає води та електрики через руйнування одного з об'єктів.

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