Бунт мобілізованих на Луганщині: командири РФ обманом кидають окупантів 'на передок'

Мобілізованих РФ перевезли в Кадіївку і сховали від перевіряючих, які приїхали розібратися в ситуації.

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Мобілізовані з РФ влаштували бунт / Скріншот

Більше ста мобілізованих з РФ записали відеозвернення, в якому звинуватили своє командування в обмані.

Вони стверджують, що знаходяться в Луганській області, хоча їх направляли в Ростов і Крим. На опублікованому відео мобілізовані також кажуть, що у них відібрали документи і у них немає розуміння, що вони повинні робити на окупованій території України.

"Ми, військовослужбовці в/ч 11048 і в/ч 61899 з польового табору "Заїжджі двори" (Курської області) були направлені в бік Криму переводитися в південний військовий округ, бойове розпорядження нам показано не було, офіцерів з нами не було, після цього ми прибули в Ростов, де у нас зібрали воєначальники під приводом того, що проставлять там нові печатки про переведення в частину", — заявили військові РФ.

відео дня

За їх словами, вони також не перебувають на забезпеченні в міноборони. Як уточнили їхні родичі, військові на відео — це частина мобілізованих, яких 5 квітня 2023 року у складі близько 500 осіб відправили вантажними літаками з Курська до Ростова-на-Дону нібито на навчання.

При цьому їх вивезли вночі в Луганську область, де їх розділили. Групу з 170 мобілізованих змушували підписати контракти з ПІК "Вагнер". Інша група солдатів записала відеозвернення. За документами частина військовослужбовців на відео перебуває у військових частинах, куди їх мали перевести.

"Документів у нас так і немає. Відповіді від представників міноборони, командирів батальйону, командирів роти, офіцерів теж немає. Інформації, де ми знаходимося, теж немає. Єдине, що знаємо, що ми в Луганській області. Деякі тут вже 7 або 8 місяців", — поскаржилися російські солдати.

/ Скріншот

Пізніше мобілізовані додали, що їх перевозять в Кадіївку (колишній Стаханов), при цьому ховають від перевіряючих, які приїхали розібратися в ситуації.

"Там приїхали люди з військової поліції, а їх закрили в підвалі, щоб їх ніхто не побачив", — сказала родичка одного з військових, після того, як він вперше з 7 квітня вийшов на зв'язок.

"Каже, біжіть в ФСБ і в Міноборони, просіть допомоги. Їх хочуть відправити на передок без документів", — додала вона.

Бунти серед окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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