"Бункерний" може натиснути на кнопку": психолог оцінив ризик ядерного удару РФ

Російський диктатор Путін - "безбашена людина". Йому все одно, що буде відбуватися навколо.

https://glavred.net/ukraine/bunkernyy-mozhet-nazhat-na-knopku-psiholog-ocenil-risk-yadernogo-udara-rf-10486261.html Посилання скопійоване

Дмитро Попов оцінив ризик застосування ядерної зброї країною-агресором РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/popov.dd, скріншот

Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю проти України. Однак, поки у нього є надія залишитися в живих, він не піде на цей крок.

"Я скажу погану річ - "бункерний" може натиснути на цю кнопку. Тому що аналізуючи його виступ у тому фільмі Соловйова, де він сказав кілька речей, одна з них звучала досить впевнено (можливо, це, звичайно, сценарій, але те, як він це вимовляв, було жахливо) і жахливо щиро. Він сказав, що якщо в цьому світі не буде Росії, то навіщо такий мир нам взагалі потрібен? Я зараз не дослівно цитую, але фраза дуже близька за змістом", - сказав Попов в інтерв'ю Главреду.

Психолог зазначив, що, судячи з цієї заяви Путіна, "цій безбашенній людині все одно, що буде відбуватися навколо".

"Якщо він відчує, що йому жити залишилося мало, то він цілком зможе із собою забрати ще кілька мільярдів людей. Але я впевнений більш ніж на сто відсотків, що поки у нього є хоч одна лазівка вийти живим, він ядерну збрю застосовувати не буде", - додав Попов.

Хто такий Дмитро Попов Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці. Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України. Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Дивіться відео інтерв'ю Главреду Дмитра Попова:

Ризик застосування ядерної зброї РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента країни-агресора Росії Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні. За інформацією джерел видання Financial Times, Сі зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. З того часу, як зазначають співрозмовники, китайські чиновники приписують собі досягнення в переконанні Путіна відмовитися від завуальованих погроз застосувати ядерну зброю проти України.

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Інші новини: