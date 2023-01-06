Запускатимуть з "Бука": США нададуть ЗСУ ракети Sea Sparrow - Politico

Українським військовим вдалося пристосувати пускові установки "Бук" радянського виробництва для запуску "Морських горобців".

Rim-7 Sea Sparrow можна запускати з моря або із суші / Фото Вкипедия

У новий пакет військової допомоги від США Україні вперше увійдуть зенітні ракети Rim-7 Sea Sparrow ("Морський горобець"), які можна запускати з моря або із суші для перехоплення літаків або крилатих ракет.

Як пише Politico з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, українським військовим вдалося пристосувати пускові установки "Бук" радянського виробництва для запуску "Морських горобців".

Досі Тайвань був єдиним, хто використовував версію цих ракет наземного базування.

Військово-морські сили США та багато союзників використовують версію, встановлену на кораблях.

Що таке RIM-7 Sea Sparrow RIM-7 Sea Sparrow - американська керована ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння в 1976 році. Є корабельною зенітною ракетою малої дальності, використовується і для забезпечення протиракетного захисту кораблів. Вироблялася корпорацією Raytheon, пише Вікіпедія. Маса ракети ~230 кг, довжина 3,64 м, діаметр 203 мм, розмах крил 1,02 м. Мінімальна дальність стрільби 1,5 км, максимальна 20-30 км, висота ураження – від 6 м до 15240 м. Маса бойової частини 40,5 кг, швидкість польоту > 3,5 Мах.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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