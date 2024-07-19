'Ситуація поліпшиться найближчим часом': міністр заінтригував заявою про світло

Наразі енергоблок №3 Рівненської АЕС не може працювати на повну потужність через обмеження мережі, розповіли у МАГАТЕ.

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Галущенко обіцяє покращення ситуації в енергосистемі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Найближчим часом ситуація в енергосистемі України покращиться. Строки ремонтної кампанії на об’єктах генерації максимально скоротили, щоб підготуватися до осінньо-зимового періоду. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - наголосив він.

За словами Галущенка, ремонтна кампанія в Україні побудована таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом впродовж осінньо-зимового періоду. Тому всі строки адаптовані під це.

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"Сьогодні, з огляду на ту складну ситуацію, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни там, де це можливо, основно – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - додав міністр.

Галущенко зазначив, що спеціалісти Енергоатому роблять усе можливе, аби швидше перезавантажити паливо та запустити в роботу блоки.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Енергоблок №3 Рівненської АЕС, який під'єднали до енергосистеми 16 липня після 45 діб ремонту, поки що не може працювати на повну потужність через обмеженість мережі. Агентство також уточнило, що наразі на двох із трьох енергоблоків Південноукраїнської АЕС тривають планові ремонтно-перевантажувальні роботи.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.

Також директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація з енергетичним забезпеченням може поліпшитися з наступного тижня, якщо не виникнуть нові проблеми. Аномальна спека вже викликала аварійні зупинки на енергетичних об'єктах, що ускладнює запуск обладнання.

Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.

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