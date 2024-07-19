Наступного тижня в Україні може покращитися ситуація зі світлом - Рябцев

Підключення одного з енергоблоків може позитивно вплинути на послаблення відключень, однак є важливий нюанс.

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Виведення з ремонту одного з енергоблоків може позитивно вплинути на скорочення відключень в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr

Нещодавно з'явилася інформація, що "Енергоатому" вдалося достроково вивести з ремонту та підключити до мережі енергоблок-тисячник однієї з українських АЕС.

Коли і як це вплине на ситуацію в енергосистемі в інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", експерт з питань державної політики у паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев.

За його словами, з наступного тижня ситуація має змінюватися на краще. Але це лише за умови відсутності проблем з іншими об'єктами енергетики. Тому що цього тижня через аномальну спеку з'являлися повідомлення, у тому числі офіційні, про проблеми на енергетичних об'єктах.

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"Зокрема були аварійні зупинки через спрацювання захисту. Тому що, якщо перевищується гранично допустима температура, то спрацьовує зупинка, щоб убезпечити обладнання від негативних наслідків. Тому для того, щоб перезапустити обладнання, потрібен час. Наразі, після заяви про введення енергоблоку в експлуатацію після ремонту, ситуація погіршилася, а не покращала", - каже Рябцев.

Він наголошує, що Міністерство енергетики дуже оптимістично оцінило терміни, протягом яких генерація має збільшитися. Адже для запуску енергоблоку з нуля до гігавата потужності потрібно кілька діб. Тоді як у Міненерго заявили, що ремонт завершено, але команди на його запуск навіть не було.

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нещодавно в Україні серйозно погіршилась ситуація зі світлом. Це сталося через нереальну спеку. Високі температури погоди спричинили загорання трьох трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС.

Однак ситуація в енергосистемі, яка погіршилася через аномально високі показники температури протягом останніх двох тижнів може покращитись через зниженням температури повітря.

Нагадаємо також, що у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту.

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