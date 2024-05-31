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"Свєта, візьми слухавку!": під завалами в Харкові досі можуть бути люди - жахливі кадри

Юрій Берендій
31 травня 2024, 11:04
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Внаслідок ракетного обстрілу Харкова під завалами досі можуть залишатись люди. В Мережі з'являються відео на яких харків'яни намагаються знайти своїх родичів.
Кількість загиблих у Харкові зросла, під завалами досі можуть знаходитись люди / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Харківська ОВА

В ніч на 31 травня російську окупанти завдали терористичного удару по Харкову із застосування балістичного озброєння. Внаслідок обстрілу міста зафіксовано обвал кількох поверхів п'ятиповерхівки. Під завалами ще можуть знаходитись люди, кількість загиблих зростає. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - зазначив він.

Всього, внаслідок влучання російських ракет С-300 за даними ОВА відомо про 25 поранених та 5 загиблих, однак під завалами все ще можуть знаходитись люди.

відео дня

Водночас видання "Думка" публікує дуже болісні кадри із Харкова. Люди намагаються додзвонитися до своїх рідних, яких шукають на місці ракетного удару. Зокрема, чоловік на відео відчайдушно намагається додзвонитись до власного сина, який жив в п'ятиповерхівці атакованій російськими ракетами.

Дивіться відео як харківʼяни телефонують до своїх рідних, яких шукають на місці ракетного удару:

Скріншот

Також "Суспільне" опублікувало відео 63-річного чоловіка, який намагється докричатись до власної дружини та дочки, які, ймовірно, все ще залишаються під завалами.

"Він був на роботі, на добовому чергуванні. Йому зателефонували, коли вже було влучання. І він приїхав, це побачив", — розповів племінник Михайло.

Зазначається, що чоловік разом з дружиною мешкав на 3 поверсі будинку, в який прилетіла російська ракета.

Дивіться відео, як рятувальники втішають пана В’ячеслава, а він кличе своїх близьких:

Скріншот

За даними Харківської обласної прокуратури, в ході ударів по Харкову в ніч на 31 травня ворог вкотре застосував тактику "повторного удару".

"Одна з ракет влучила у пʼятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи підʼїзду. Виникла пожежа. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку. Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, магазин, приміщення швейного цеху", - йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури в Телеграмі.

Крім того, зазначається, що використовував тактику "повторного удару". П'ять обстрілів Новобаварського району здійснено російськими збройними силами з інтервалом між ними. Після перших нападів на місце події виїхали поліцейські та медичний персонал. Один з поліцейських отримав поранення, а автомобіль швидкої медичної допомоги був пошкоджений.

"Попередньо, ворог застосував по місту ракети С-300/С-400 з території бєлгородської області рф", - повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Що таке С-300?

С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Удар по Харкову 31 травня - що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти здійснили масований обстріл Харкова, влучивши в п'ятиповерховий багатоквартирний будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов додав, що близько опівночі 31 травня окупанти атакували Харків ракетами типу С-300 і С-400 з території Бєлгородської області РФ. У місті зафіксовано п'ять влучень, усі у Новобаварському районі.

У ніч на 31 травня в Україні оголошували повітряну тривогу. Під час цієї тривоги в Києві прогримів потужний вибух, оскільки армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по столиці.

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