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СБУ проводить обшуки вдома у Коломойського

1 лютого 2023, 11:37
Розслідування стосується компаній Укртатнафта й Укрнафта, акціонером яких є Ігор Коломойський.
Коломойський
У Коломойського проводять обшуки / УНІАН

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це пише УНІАН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що обшук в будинку бізнесмена проводять СБУ і БЕБ. Розслідування стосується компаній Укртатнафта і Укрнафта, акціонером яких є Коломойський.

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / Фото unian.net

Нагадаємо, 7 листопада у власність держави перейшли акції ПАТ Укрнафта, ПАТ Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ і ПрАТ Запоріжтрансформатор.

"Вилучені активи набули статусу військового майна, управління передано Міністерству оборони України", – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Пізніше в ПАТ Укрнафта звернулися до Міністра оборони України Олексія Резнікова через блокування роботи компанії.

Президента Зеленського закликали втрутитися в ситуацію, що склалася навколо ПАТ Укрнафта. Працівниками БЕБ і СБУ була заблокована діяльність компанії без пред'явлення рішення суду.

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