СБУ проводить обшуки вдома у Коломойського

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це пише УНІАН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що обшук в будинку бізнесмена проводять СБУ і БЕБ. Розслідування стосується компаній Укртатнафта і Укрнафта, акціонером яких є Коломойський.
Нагадаємо, 7 листопада у власність держави перейшли акції ПАТ Укрнафта, ПАТ Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ і ПрАТ Запоріжтрансформатор.
"Вилучені активи набули статусу військового майна, управління передано Міністерству оборони України", – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Пізніше в ПАТ Укрнафта звернулися до Міністра оборони України Олексія Резнікова через блокування роботи компанії.
Президента Зеленського закликали втрутитися в ситуацію, що склалася навколо ПАТ Укрнафта. Працівниками БЕБ і СБУ була заблокована діяльність компанії без пред'явлення рішення суду.
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