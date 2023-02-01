Три квартири на $1 млн, будинок і "список бажань": ДБР провела обшуки у начальниці податкової Києва

За даними слідства, у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій виявлені необґрунтовані активи на суму близько $1,4 мільйона.

Оксану Датій підозрюють у роботі над тіньовою схемою з обігом у 15 млрд грн / Колаж ГУ ДПС Києва, ДБР

Державне бюро розслідувань провело обшуки у виконуючої обов'язки керівниці податкової служби Києва Оксани Датій. Під час заходів виявили необґрунтовані активи на суму $ 1,4 млн.У чиновниці знайшли три квартири в столиці вартістю близько 1 мільйона доларів, будинок, годинник Breguet та інші речі. Знайшли і її "список бажань", в якому була вказана соболина шуба.

Як повідомляє ДБР, 1 лютого проводиться обшук у керівників податкової Києва. Виявлені необґрунтовані законом активи та інші цінні речі.

Видання Українська правда уточнює, що мова йде про виконуючу обов'язки очільниці податкової Києва Оксану Датій.

У Держбюро розслідувань розповіли, що під час обшуків у неї знайшли списки бажань до 2018 і 2021 Нового року. Наприклад, 5 років тому чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку до Лондона, а також подарунок від чоловіка у вигляді годинника Breguet.

Список бажань Датій / УП

Уже в 2021 році Датій напророкувала собі посаду виконуючої обов'язки керівниці податкової служби Києва і, як і раніше, хотіла відпочити з чоловіком в Лондоні, на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів США.

У ДБР також зазначили, що рівень добробуту чиновниці не відповідає її офіційним доходам. Зокрема, у Датій 3 квартири в Києві, вартість яких оцінюється в 1 мільйон доларів, будинок під Києвом вартістю близько 200 тисяч доларів і два автомобілі, які оцінюються орієнтовно в 150 тисяч доларів.

Один з її автомобілів, що оцінюється приблизно в 100 тисяч доларів, записаний на її особистого водія. Доходи водія за останні роки - не більше 8 тисяч доларів.

За даними слідства, чиновниця користується тільки дорогими речами, а в цілому у неї знайдено необґрунтованих доходами активів на суму приблизно 1,4 мільйона доларів США.

Знайдені дорогі годинники у Датій / УП

Датій підозрюють у зловживанні владою, що спричинили тяжкі наслідки. Проводяться обшуки. Також знайдено 158 тисяч доларів США, інші готівкові грошові кошти, елітний годинник, автомобілі та інші цінні речі.

Відомо, що у 2021 році Датій була призначена заступницею керівника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту Головного управління Державної податкової служби у місті Києві. За рік вона стала виконуючою обов'язки керівника столичної ДПС.

За даними ДБР, Датій через своїх довірених осіб працювала над реалізацією схем зі штучного завищення валових витрат певними підприємству, допускала ведення підприємницької діяльності особами без оформлення ФОП та подання недостовірних даних про доходи.

Передбачається, що таким чином у тіньовий обіг потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

Знайдені під час обшуків гроші / ДБР

За схемою незаконного отримання відшкодування ПДВ, в участі в якій також підозрюють керівництво податкової Києва, в тінь могло піти понад 30 мільярдів гривень.

У ДБР підкреслили, що чиновники "не помічали" схем, підтримували їх і брали в цьому участь за постійну оплату своїх "послуг".

Звільнення керівництва Митної служби

1 лютого народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення керівництва митної служби – виконуючого обов'язки голови податкової В'ячеслава Демченка, а також його заступників – Олександра Шуцького та Руслана Черкаського.

Передбачається, що виконуючим обов'язки глави митниці буде Сергій Звягінцев.

Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив, що готується відставка глави митниці та його заступників. За його словами, будуть вручені і повідомлення про підозру чиновникам Міноборони

"Сьогодні: обшуки в податковій; вручення повідомлень про підозру чиновникам Міністерства оборони. [ ... ] Звільнення всього керівного складу митниці", – підкреслив Арахамія.

Обшуки у Міноборони: