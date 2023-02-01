Удар по корупції та зрадникам: в СБУ назвали причину масових обшуків

Йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави, підкреслив Василь Малюк.

Василь Малюк / ssu.gov.ua

Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами проводить масштабні заходи, спрямовані на виявлення корупціонерів, ворожих агентів і зрадників.

"Сьогодні Служба безпеки України разом з колегами по силовому блоку проводить ряд масштабних оперативно-слідчих заходів, спрямованих на боротьбу з внутрішнім ворогом", — заявив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Він підкреслив, що мова йде про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави в різних областях: зрадників України і агентів російських спецслужб, представників організованої злочинності, посадових осіб, чиновників і корупціонерів, що підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

У повідомленні підкреслюється, що в середу в рамках відкритих проваджень в різних регіонах України проходять десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", — підкреслив керівник СБУ.

Він додав, що СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, враховуючи великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у екс-глави МВС Арсена Авакова.

Колишній чиновник у коментарі УП заявив, що справа стосується закупівлі французьких вертольотів Airbus.

"Закінчили обшук по аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давності. Природно нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - зазначив колишній чиновник.

Крім того, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Відзначається, що обшук в будинку бізнесмена проводять СБУ і БЕБ. Розслідування стосується компаній Укртатнафта і Укрнафта, акціонером яких є Коломойський.

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