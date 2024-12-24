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Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідь

Марія Николишин
24 грудня 2024, 10:38оновлено 24 грудня, 11:23
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23 грудня були усунені деякі аварійні пошкодження.
Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідь
Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Головне із заяви експерта:

  • Дефіциту електроенергії наразі немає
  • Погодинні планові відключення не передбачаються
  • Графіки вимкнень можуть повернутися, якщо температура повітря опуститься до -7°C

Наразі в Україні не спостерігається дефіциту електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, на Різдво відключень світла не прогнозують.

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"На сьогодні не передбачаються погодинні планові відключення. Немає мережевих обмежень для населення, пов'язаних з дефіцитом потужності електроенергії. Ця інформація була передана компанії Укренерго", - наголосив експерт.

Він додав, що напередодні, 23 грудня, були усунені деякі аварійні пошкодження, а зараз таких проблем немає. Тому українці знову можуть не хвилюватись за графіки вимкнень.

Однак, Омельченко підкреслив, що це за умови, що не станеться потужний обстріл енергетики ворогом.

Фахівець також зауважив, що графіки вимкнень можуть повернутися, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -7°C.

Відключення світла на Різдво - відео:

Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідь
Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідь
Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 23 грудня в Україні запроваджували екстрені знеструмлення. Це пов'язано з тим, що споживання було дуже високе.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні.

Водночас, заступник міністра енергетики Роман Андарак говорив, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

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