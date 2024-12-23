Графіки повертаються: в Україні ввели екстрені відключення світла - деталі

Укренерго дало команду на екстрені відключення.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні ввели екстрені відключення світла

Вони діють у кількох областях України

Це пов'язано з тим, що споживання дуже високе

В Україні запровадили екстрені знеструмлення. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, споживання дуже високе, тому Укренерго дало команду на екстрені відключення.

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"Київ, Дніпро! Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", - написав він.

Також відомо, що за розпорядженням "Укренерго" аварійні графіки відключень застосовуються у Сумській області. О 14:10 графіки введено для 1 та 2 черг споживачів.

Зазначається, що екстрені відключення електропостачання також запроваджені у Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях. ДТЕК повідомив про ідентичні заходи у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, у місті Київ.

У Київській міській військовій адміністрації додають, що ситуацію ускладнив обстріл Києва з боку Росії.

Відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. Зокрема, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року.

Крім того, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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