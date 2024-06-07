Буде удар по Кримському мосту: названо два завдання, які вирішують ЗСУ

Україна очікує на отримання винищувачів F-16 і працює над тим, щоб прикрити їх від російських засобів ураження, зазначив військовий експерт Михайло Жирохов.

https://glavred.net/ukraine/budet-udar-po-krymskomu-mostu-nazvany-dve-zadachi-kotorye-reshayut-vsu-10571174.html Посилання скопійоване

Україна працює ракетами ATACMS по Криму, щоб потім знищити Кримський міст - експерт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Сили оборони України знищують в окупованому Криму ворожу ППО і системи управління. Йде підготовка до отримання винищувачів F-16 і удару по Кримському мосту. Про це заявив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ЗСУ проводять операцію, спрямовану на знищення найважливіших російських військових об'єктів окупантів у Криму.

"Наразі українська армія проводить операцію з метою ізоляції бойового району на півострові, в рамках якої, перш за все, знищуються системи протиповітряної оборони і системи управління. Це дуже важлива робота, тому що російські системи ППО в плані радіолокації можуть бачити об'єкти по всій території України. Особливо на заході та півдні країни", - зазначив експерт.

відео дня

За його словами, Україна знищує радіолокаційні станції росіян і ППО, оскільки потрібно прикрити винищувачі F-16. Також ведеться підготовка до удару по Кримському мосту.

"Ударами по захопленому Криму виконуються два ключових завдання: знищення радіолокаційних станцій (РЛС) і систем ППО. Після втрати двох А-50 росіяни припинили використовувати літаки радіолокаційного виявлення та управління і зробили акцент на станціях. І літаки F-16, які ми отримаємо найближчим часом, найімовірніше будуть розміщені на заході України, і для того, щоб їх прикрити, знищуються російські РЛС. Системи протиповітряної оборони знищуються, щоб можна було завдати ефективного удару по Керченському мосту. Саме така стратегія і реалізується останні два місяці", - підкреслив Михайло Жирохов.

Уражено ще дві РЛС окупантів у Криму

Згідно з даними Telegram-каналу Astra, дві радіолокаційні станції військ РФ у захопленому Криму було уражено внаслідок атаки в ніч на 7 червня.

"2 РЛС незначно пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму", - зазначено в повідомленні.

Удари України по військах РФ у Криму - головні новини за темою:

Бійці ГУР знищили в Криму вороже судно: 6 червня українські розвідники завдали нищівного удару по рейдовому буксиру російських окупантів. Вибухи було чути у районі Чорноморського.

Пізніше з'ясувалося, що розвідники уразили у Криму рейдовий буксир проекту 498 "Сатурн" ("Протей").

"Руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - уточнили в ГУР.

Один з ударів України по окупантах у Криму вплине на логістику росіян на захопленому півдні, вважають у розвідці Британії. Згідно з оцінкою фахівців, удар по Керченській поромній переправі, який було завдано ще 30 травня, також призвів до проблем із постачанням пального російським військам на півострів.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред