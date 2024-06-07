Буде удар по Кримському мосту: названо два завдання, які вирішують ЗСУ

Сили оборони України знищують в окупованому Криму ворожу ППО і системи управління. Йде підготовка до отримання винищувачів F-16 і удару по Кримському мосту. Про це заявив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ЗСУ проводять операцію, спрямовану на знищення найважливіших російських військових об'єктів окупантів у Криму.
"Наразі українська армія проводить операцію з метою ізоляції бойового району на півострові, в рамках якої, перш за все, знищуються системи протиповітряної оборони і системи управління. Це дуже важлива робота, тому що російські системи ППО в плані радіолокації можуть бачити об'єкти по всій території України. Особливо на заході та півдні країни", - зазначив експерт.
За його словами, Україна знищує радіолокаційні станції росіян і ППО, оскільки потрібно прикрити винищувачі F-16. Також ведеться підготовка до удару по Кримському мосту.
"Ударами по захопленому Криму виконуються два ключових завдання: знищення радіолокаційних станцій (РЛС) і систем ППО. Після втрати двох А-50 росіяни припинили використовувати літаки радіолокаційного виявлення та управління і зробили акцент на станціях. І літаки F-16, які ми отримаємо найближчим часом, найімовірніше будуть розміщені на заході України, і для того, щоб їх прикрити, знищуються російські РЛС. Системи протиповітряної оборони знищуються, щоб можна було завдати ефективного удару по Керченському мосту. Саме така стратегія і реалізується останні два місяці", - підкреслив Михайло Жирохов.
Уражено ще дві РЛС окупантів у Криму
Згідно з даними Telegram-каналу Astra, дві радіолокаційні станції військ РФ у захопленому Криму було уражено внаслідок атаки в ніч на 7 червня.
"2 РЛС незначно пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму", - зазначено в повідомленні.
Удари України по військах РФ у Криму - головні новини за темою:
Бійці ГУР знищили в Криму вороже судно: 6 червня українські розвідники завдали нищівного удару по рейдовому буксиру російських окупантів. Вибухи було чути у районі Чорноморського.
Пізніше з'ясувалося, що розвідники уразили у Криму рейдовий буксир проекту 498 "Сатурн" ("Протей").
"Руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - уточнили в ГУР.
Один з ударів України по окупантах у Криму вплине на логістику росіян на захопленому півдні, вважають у розвідці Британії. Згідно з оцінкою фахівців, удар по Керченській поромній переправі, який було завдано ще 30 травня, також призвів до проблем із постачанням пального російським військам на півострів.
Хто такий Михайло Жирохов?
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
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