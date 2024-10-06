Доля Кримського моста вирішена: Росії поставили гучний ультиматум в Гаазі

Росія повинна знести Кримський міст, оскільки він є загрозою для екології та вільного судноплавства в регіоні, зазначив посол України.

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Росія повинна знести Кримський міст / Колаж Главред, фото: УНІАН, Адміністрація Президента Росії

Керченський міст має бути демонтований, адже це єдиний спосіб відновити вільне судноплавство в регіоні. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

За його словами, українська сторона сподівається, що трибунал в Гаазі почує Україну.

"І знову ж таки на вимогу щодо знесення так званого Керченського мосту, все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка триває, і коли українські порти Маріуполя і Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст і далі також він буде шкодити та порушувати свободу судноплавства тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторій просто не існує. Міст має перестати існувати - це факт", - сказав він. відео дня

Протягом усіх слухань у Гаазі та відкритих виступів української сторони неодноразово наголошувалося, що іншого способу забезпечити вільний рух суден не існує.

Він також зазначив, що, крім того, міст негативно впливає на екологічний стан регіону, спричиняє порушення вимог щодо охорони навколишнього середовища та культурної спадщини, зокрема підводних артефактів. Ці екологічні наслідки можуть виявитися лише через десятиліття.

"Тому, знову ж таки, ця споруда, вона порушує Конвенцію ООН з морського права, і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України", - сказав Кориневич.

За його словами, українська делегація доклала зусиль, щоб продемонструвати арбітражному трибуналу порушення Росією норм Конвенції ООН з морського права, які стосуються свободи судноплавства, транзитного проходу, охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини.

Варто зазначити, що в Палаці миру в Гаазі завершилися слухання щодо позову України проти РФ про порушення її прав як прибережної держави згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна взяла участь в усних слуханнях щодо своїх прав як прибережної держави в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, де закликала трибунал зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, є певні причини, чому незаконний міст досі не зруйновано, хоча про нього не забувають.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що підготовка до його знищення триває, і ймовірність того, що міст буде зруйнований найближчим часом, залишається високою.

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