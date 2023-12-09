"Буде оплачуватися кров'ю солдатів": експерт пояснив, чим загрожує затримка допомоги США

У США електоральні ризики переважують військові ризики для України.

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Андрій Золотарьов розповів, чим загрожує ЗСУ затримка військової допомоги США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

Американські законодавці відклали питання розгляду виділення допомоги Україні. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов спрогнозував в інтерв'ю Главреду, як скоро Сенат може до нього повернутися.

За словами експерта, часу до канікул у Конгресу залишилося не так вже й багато - до 15 грудня. У Білому домі прекрасно розуміють, що військова допомога критично важлива для України, тому що в іншому випадку це питання будуть розглядати вже після Нового року, у другій половині січня.

"Ця затримка буде оплачуватися кров'ю українських солдатів і, можливо, дуже великими проблемами для України на фронті. На що, власне кажучи, Кремль і розраховує", - сказав Золотарьов. відео дня

При цьому, політолог зазначає, що подібна ситуація була прогнозованою, "оскільки багато разів говорили про те, що до кінця року Україна неминуче стане заручником внутрішньополітичних розборок в США".

"Почалася виборча кампанія, для республіканців критично важливо показати, що вони - противники нелегальної міграції, налаштовані будувати стіну на кордоні з Мексикою, що обіцяє багатомільярдні витрати, адже цього чекають їхні виборці. У свою чергу, для Байдена критично важливо не впасти в очах вчорашніх іммігрантів, які значною мірою голосують саме за демократів і потенційно за Байдена. І якщо він відступить перед республіканцями, це може негативно позначитися на його електоральних шансах. Відповідно, ми отримуємо ситуацію, коли в США електоральні ризики переважують військові ризики для України", - пояснив політолог.

Політолог зазначив, що зараз залишається сподіватися, що за тиждень, що залишився буде знайдений якийсь компроміс для того, щоб Україна отримала допомогу.

"Але тенденція така, що у 2024 році обсяги і військової, і фінансової допомоги будуть значно меншими. Зрештою, це питання вирішиться - питання в тому, чи встигнуть це зробити вчасно", - сказав Золотарьов.

Він нагадав, що вже були прецеденти в історії, коли під час війни у В'єтнамі затримка з пакетом американської військової допомоги фатально відбилася на військовому протистоянні, коли Північний В'єтнам, скориставшись тим, що у військах Південного В'єтнаму виник дефіцит боєприпасів, зміг військовим шляхом отримати перемогу.

"А саме тоді в Сполучених Штатах йшла гостра дискусія щодо того, чи варто підливати масло у вогонь війни або почекати. До речі, тоді одним з тих, хто виступав за деескалацію, був молодий та перспективний конгресмен Джо Байден. А на цьому тлі затримка з вирішенням питання про фінансову і військову допомогу Україні, природно, викликає тривогу", - розповів експерт.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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