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"Буде одна велика Буча": ексвійськовий розповів про плани окупантів на 2025 рік

Руслана Заклінська
2 грудня 2023, 21:57
Росіяни вважають, що Дональд Трамп повернеться у крісло президента США та перекриє постачання боєприпасів Україні.
'Буде одна велика Буча': ексвійськовий розповів про плани окупантів на 2025 рік
Росія планує максимально "розгорнутись" в Україні у 2025 році / Колаж: Гларед, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, facebook.com/MinistryofDefence.UA

В 2025 році Росія планує зробити спробу великого розширення в Україні, встановивши контроль над більшою частиною території. Після можливого повернення Дональда Трампа на президентське крісло США, РФ має намір влаштувати в Україні "одну велику Бучу". Про це розповів Євген Дикий, колишній командир батальйону "Айдар" та військовий експерт в ефірі телемарафону.

Він стверджує, що Кремль сподівається на зміну політики США стосовно України, зупинку підтримки військових поставок до України та припинення антиросійських санкцій. Це, на його думку, дозволить Росії активізувати свої дії на українському фронті та країна-аресорка спробує розширити захоплені території та загальний вплив у країні.

"Тому вони зараз роблять ставку саме "пан або пропав" і вони збираються саме перемогти. І вони навіть не приховують, якою буде ця перемога. Це буде не Крим, це буде одна велика Буча. Вони абсолютно прямо заявляють, що їхньою метою є "окончательное решение украинского вопроса", - сказав Дикий.

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Він наголосив, що Кремль визначив для себе, що програш у війні означає кінець режиму, тому російська влада ставить перед собою завдання перемогти. Дикий вказав, що ця перемога, яку вони називають "окончательное решение украинского вопроса", має відбутися до кінця 2025 року. План окупантів передбачає утримання окупованих територій та максимальне знищення українських сил під час спроб наступу.

"В них задача на 24-й рік: утримати окуповані території і максимально нас знищувати при спробах їх звільнити. А далі вони вважають, що станеться "друге пришестя", як вони його ніжно називають, Трампушки. От прийде Трамп в Білий дім, перекриє нам постачання БК і от тоді у 25-му вони розвернуться", - додав Дикий.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, окупанти активно наступають на Авдіївку, не зважаючи на власні втрати у важких боях. Захисники України мають стратегію протистояння, але вона вимагає значних зусиль для втілення.

Також, за словами експерта з військових питань від BILD Юліана Репке, Збройні сили України знищили колону техніки та розпочали контрнаступ під Авдіївкою. Російські війська намагались атакувати українські позиції за допомогою дороговартісних БТР-82А, але їх штурм був безуспішним.

Крім того, Збройні сили України спростували чутки про просування російських військ на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Російські окупанти безуспішно штурмують Авдіївку та намагаються потрапити на територію заводу, але їм це не вдається.

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війна в Україні ЗСУ Буча війна Росії та України Євген Дикий
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