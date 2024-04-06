Буде потужний захист від КАБів: Зеленський анонсував появу новітньої зброї

Винищувачі F-16 зможуть захистити українців від російських атак, але їх буде замало, тому Україна розробляє власну зброю.

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Зеленський анонсував появу захисту від КАБів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, патрульна поліція Харківської області

Російські окупанти закидають українські території керованими авіаційними бомбами (КАБами). Українські сили ППО збивали російські літаки, які скидали ці бомби, але нині ворог здійснює запуски з глибших точок. Та ситуація в Україні може значно покращитись. Позитивні зміни анонсував президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, РФ боїться того, що Україна збільшить кількість далекобійних систем ППО.

"На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", – сказав Зеленський. відео дня

Захистити українців від російських КАБів зможуть винищувачі F-16, які вже зовсім скоро отримають Повітряні сили України, каже президент.

"Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації", - йдеться у повідомленні.

Що таке КАби? / Інфографіка: Главред

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що стало відомо, що Україні передадуть F-16 не раніше липня. Журналісти уточнюють, що західні винищувачі готові, а льотні інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії.

Єнс Столтенберг розповів, чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України. Генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі. За його словами, всі союзники Києва хочуть, щоб вони були там якомога раніше.

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Що таке F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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