"Чи буде війна з Росією?": Данилов розповів про готовність України

Данилов розповів про готовність України до війни з Росією / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає відкритим питання можливого військового вторгнення Росії. Водночас він запевнив, що Україна до такого повороту подій повністю готова.

У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" секретар РНБО зазначив, що новий виток агресії з боку РФ не стане несподіванкою для нашої країни.

"Чи Готова Україна? – Да. Чи буде війна? - На сьогоднішній день це питання відкрите. Але ми до цього повинні бути готові. Ми до цього готувалися довго і це для нас не було несподіванкою", — запевнив Данилов.

Також він зазначив, що аналізувати ситуацію і робити висновки про можливе вторгнення в РНБО почали після перших публікацій в американській пресі.

читайте також"Потенціал за пару годин зібратися є": Рада готова ввести режим НС у разі вторгнення РФ"Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо і робимо свої висновки. Як тільки починалися перші повідомлення від Washington Post, ми зрозуміли, про що йде мова", - заявив Данилов.

Раніше в РНБО повідомили, що аналізують ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року, а світові країни вже усвідомили, що президент Росії Володимир Путін продовжує загострювати ситуацію.

Нагадаємо, раніше заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії та поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.