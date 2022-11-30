"Буде чисто наступальна операція": яку роль Енергодар зіграє у звільненні Криму - Карась

Як звільнятиму Крим / Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Українські військові вийдуть до узбережжя Азовського моря і підуть звільняти Крим. Для десантних операцій ЗСУ можуть використовувати лівий берег Дніпра. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух товариства майбутнього) Євген Карась.

Є думка про те, що саме звільнення Енергодара "відкриє двері" для контрнаступу в напрямку Криму. Однак Карась переконаний, що це помилка, адже ця територія буде досить нестабільною.

"Енергодар - це лише енергетичний об'єкт, який може бути використаний в енергетичному сенсі для стабілізації ситуації з електрикою. Але для військових цілей він не допоможе, тому що в будь-якому випадку узбережжя Енергодара не буде використовуватися для якихось десантних операцій. Я не думаю, що така нестабільна ділянка буде серйозно розглядатися для масштабної наступальної операції", - сказав Євген Карась.

Він вважає, що "основну ставку" потрібно робити на захід до Криму по Лівому березі Дніпра без десантних операцій.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

"Наш спецназ виконує різні ризикові операції, і я не здивуюся, якщо наші війська будуть використовувати Дніпро для десантних або диверсійних операцій. Але Енергодар тут - лише дрібна точка", - зазначив військовослужбовець.

Карась вважає, що відступ росіян від Енергодара може відбутися під міжнародними протекторами.

Деокупація Криму

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна здатна звільнити захоплений Крим за півроку. Для реалізації сценарію Київ повинен отримати модернізовані винищувачі МіГ-29, ракети ATACMS, а також більше артилерії і бронетехніки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через півроку може повернути анексований Росією Крим. За його словами, російським окупантам буде складно тримати оборону на півострові.

Військовий експерт Роман Світан говорив, що Україна уже до Нового року може дійти до Криму, але це залежатиме від темпів постачання зброї і боєприпасів для української армії від західних партнерів.

Інші новини: