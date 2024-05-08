'Буде більше шансів, що Путін зникне': дипломат назвав умову

Є два варіанти, як може скластися подальша доля Путіна, вважає Огризко.

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Дипломат назвав умову усунення Путіна в РФ/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Можливе усунення російського диктатора Володимира Путіна у країні-агресорці Росії залежатиме від ситуації на фронті в Україні. Якщо російська окупаційна армія зазнає поразки на полі бою, то оточення Путіна почне задумуватися, що вже час змінювати "вожака зграї" та шукати іншу людину на цю роль.

Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що є два варіанти, як може скластися подальша доля Путіна.

"Тут ми знову повертаємося до двох варіантів – чи буде Путін успішним царем, який розповідає усім, що він бореться за те, щоб Росія знову стала "великой", чи він зазнає поразки. Коли Путін програє і те, що відбуватиметься на полі бою визначатиме ситуацію в РФ. Тоді навколо Путіна почнуть думати про те, що, мабуть, треба змінювати вожака зграї та шукати собі іншого, який або продовжить ще більше тероризувати і саму Росію, і навколишній світ. Або, навпаки, знайдуться ті, які скажуть, що цей підхід був абсолютно бездарним і безглуздим, а тому треба шукати порозуміння з Заходом", – зазначив Огризко. відео дня

За його словами, важко поки що сказати, за яким сценарієм далі будуть розвиватися події, адже ми не знаємо, як будуть розвиватися події на полі бою. Дипломат зазначає, що якщо на фронті ситуація розвиватиметься в позитивному плані для України, то шансів на те, що Путін швидко зникне, буде більше.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Раніше Огризко оцінив шанси на зміну влади в Росії. Російське суспільство – не європейське за своєю суттю, акцентував дипломат.

Також раніше дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО – він успішно користується своїм блефом. Російський диктатор постійно погрожує застосувати тактичну ядерну зброю, чим приводить західних партнерів до стану політичного паралічу.

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