'Кидають у бій останнє': чи є загроза повторного нападу РФ на Україну - Ступак

Росія не зможе повторно напасти на Україну в найближчі роки, оскільки буде зайнята відновленням власних сил, вважає військовий експерт.

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Чи зможе РФ повторно напасти на Україні у разі замороження війни - Ступак / Колаж Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Російські окупанти зараз кидають в бій свої останні сили та резерви, тому повторна війна Росії проти України в найближчі кілька років неможлива. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи можливість заморозки війни.

За його словами, повторна війна з Росією могла б бути можливою, якби конфлікт заморозили на початкових етапах.

"Зараз Російська Федерація кидає в бій останнє, що в неї є: північнокорейські снаряди і військову техніку радянських часів. На відновлення їй знадобиться щонайменше 10 років за умови, що санкції залишаться чинними", - зазначає він.

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Він підкреслює, що малоймовірно, що санкції будуть зняті, оскільки не існує відповідного механізму для цього.

У той час, коли Росія буде зайнята відновленням, Україна повинна скористатися шансом і забезпечити себе необхідною зброєю, щоб ніхто не наважився на новий напад.

"У новій історії Росія лише раз спробувала шанс №2 - у Чечні. І то лише тому, що Чечня після Першої чеченської війни загрузла у внутрішніх розбірках, чим і скористалися росіяни", - резюмував військовий експерт.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку, де ймовірно можливий масштабний наступ. Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак, наголошуючи на наявності значного російського угруповання з танками та іншою важкою технікою.

У той же час, українські сили зуміли відновити втрачені позиції в центрі Торецька, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Окрім цього, за останні два місяці окупанти захопили понад 823 квадратні кілометри території України, що є найбільшим просуванням з 2022 року, повідомляє The Times.

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